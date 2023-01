Verdens ældste er død

Lucile Randon var den ældste person i verden, så vidt man ved af.

Tirsdag er hun gået bort i en alder af 118 år. Det udtaler hendes talsperson, ifølge flere medier blandt andet Dagbladet.

Lucile Randon blev kendt som den ældste person i verden, efter Kane Tanaka døde i april 2022 i en alder af 119 år.

I 2021 overlevede Lucile Randon at blive smittet med corona trods hendes alder, og blev for mange et symbol på håb.

- Arbejde holdt mig i live

Lucile Randon blev født i 1904 i Ales i Sydfrankrig, og det meste af hendes liv levede hun som nonne i den katolske kirke, hvor hun blev kendt som søster Andre.

I sine senere år boede hun på plejehjemmet Saint-Catherine-Laboure i Toulon i Sydfrankrig.

Her udtalte hun til flere journalister, at hun 'arbejde holdt hende i live'.

- Folk siger, at arbejde dræber, men for mig har arbejde holdt mig i live. Jeg blev ved med at arbejde, indtil jeg var 108 år.

Annonce:

Kvinder holder længere

Noget tyder på, at det bare er kvinderne, som holder længere.

I hvert fald er det endnu en kvinde, som nu overtager pladsen som verdens ældste efter Lucile Randons død.

Hun hedder Maria Branyas Morera, og kommer fra Californien i USA. Hun blev født i 1907, og er dermed 115 år gammel.

Hendes alder er verificeret af GRG (Gerontology Research Group, red.)

Derudover er det også den franske kvinde Jeanne Calment, som døde i 1997, der holder rekorden som den ældste person nogensinde.

Hun døde i en alder af 122.

Livsforlængende: Denne teknologi kan revolutionere din søvn