Verdens ældste person kåret: Står tidligt op og elsker matematik

En 116-årig kvinde, Kane Tanaka, er netop blevet anerkendt som værende verdens ældste nulevende person. Det skriver The Guardian.

Den fornemme udmærkelse blev markeret ved en ceremoni lørdag, der blev afholdt af Guinness World Records på et plejehjem i Fukuoka det sydvestlige Japan.

Tanaka blev født 2. januar 1903 som det syvende barn ud af en søskendeflok på otte.

Hun giftede sig med sin mand, Hideo Tanaka, i 1922, og sammen fik de fem børn, hvoraf et var adopteret.

Den 116-årige var tydeligt begejstret over udmærkelsen som verdens ældste person. Foto: Kyodo/Ritzau Scanpix

Japanere bliver ældst i verden

Den 116-årige står normalt op klokken seks om morgenen, og hun bruger mange af sine vågne timer på at læse matematik.

Verdens forhenværende ældste person var ligeledes en japansk kvinde, Chiyo Miyako, der døde i juli i en alder af 117 år.

Faktisk er det ofte japanere der får tildelt æren af at kunne kalde sig verdens ældste person. Selvom en ændring i japanernes spisevaner har ført til en øget forekomst af overvægt, er det stadig langt fra et lige så stort problem som på resten af kloden.

Japan ligger da også på førstepladsen over lande med den højeste forventede levealder med 83,7 år. I gennemsnit bliver japanske mænd 80,5 år, imens kvinderne bliver hele 86,8 år gamle.

Lyt til din krop og overlev - her er de vigtigste signaler

Mindre fedt, højere levealder

Det skydes i høj grad den kulinariske tradition i landet, der fokuserer på fisk, ris, grøntsager og andre fødevarer med et lavt fedtindhold.

Derudover er der tradition for, at ældre mennesker nyder stor respekt i det østasiatiske land, hvilket betyder, at mange forbliver aktive, selvom de er godt oppe i årene.

Til sammenligning skal man helt ned på 27. pladsen for at finde Danmark, hvor vi i gennemsnit bliver 80,5 år. Danske kvinder bliver 82,5 år i gennemsnit, hvor mændene bliver 78,6 år.

Sådan kommer du mavefedtet til livs

Den høje gennemsnitlige leveralder i Japan bliver ofte forklaret med japanernes kost, der i vid udstrækning består af fedtfattige råvarer som ris, grøntsager og fisk. Ved udnævnelsen som verdens ældste person fejrede Kane Tanaka dog alligevel begivenheden med et velfortjent stykke jordbærkage. Foto: JIJI PRESS/Ritzau Scanpix

Historiens ældste var fransk

Det er dog ikke en japaner, men derimod en franskmand, Jeanne Louise Calment, som står registreret som verdens ældste person nogensinde.

Ifølge Guinness World Records blev hun 122 år, inden hun døde i den franske by Arles, hvor hun havde levet i hele sit liv.

Guinness World Records arbejder stadig på at finde ud af, hvem den ældste nulevende mand er, efter endnu en japaner, Masazo Nonaka, døde som 113-årig i januar.

Helle tog sit livs beslutning: - Næste dag var min diabetes væk



Professor: Flere svært overvægtige bør tilbydes operation