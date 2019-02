Verdens bedste kok: - Jeg vil slet ikke have en Michelin-stjerne

Når den franske dækfirma Michelin i aften uddeler deres et, to og tre stjerner til restauranterne i de nordiske lande, kommer de ikke til at give en til verdens bedste kok.

Kenneth Toft-Hansen vandt for nylig det uofficielle VM for kokke, Bocuse d'Or. Derfor ville det være oplagt at tænke, at han da må få en stjerne eller to i aften, når det får løs i Musikhuset i Aarhus.

Verdens bedste kok er dog slet ikke i spil i år. Hans hotel og restaurant Svinkløv Badehotel brændte ned til grunden i september 2016 og har ikke været åben siden.

Men selv hvis inspektørerne fra Michelin skulle lægge vejen forbi det nordjyske badehotel, når det åbner senere i år, springer Kenneth helst over.

- Jeg vil slet ikke have en Michelin-stjerne, melder kokken klokkeklart ud.

Bare smørstegte rødspætter

Svinkløv Badehotel bliver genopført, så det både inde og ude fremstår tro mod den nedbrændte original. Kenneth Toft-Hansen står ikke kun for slagets gang i køkkenet, men er også forpagter og hele herligheden sammen med sin kone, Louise Toft-Hansen, og for dem handler det om noget helt andet end stjerner.

- Det er ikke det, der driver værket for os, det er råvarerne, og det skal ikke være noget fint. Det skal bare være smørstegte rødspætter, siger Kenneth.

Han kan kalde sig verdensmester, men drømmer altså ikke om mere hæder i form af stjerner. Hans drømme er derimod mere nede på jorden.

- Det er selvfølgelig fedt at få anerkendelse, men det er lidt ligesom en sport, og det er helt uvirkeligt at blive verdensmester. Men min helt store drøm er stadig Svinkløv, siger den beskedne jyske kok.

Selvom han med sine retter til Bocuse d'Or har vist, at han hører til i den absolutte top, lover han badehotellets stamgæster at holde menukortet simpelt.

- Michelin-restauranter er for de få. Det er slet ikke det, Svinkløv Badehotel står for. Det er bare tæer, sommerkjoler og ispinde, der løber.

Nedbrændt badehotel åbner snart

Kenneth og Louise Toft-Hansen har endnu ikke meldt en åbningsdato ud, men de arbejder på højtryk for at få de sidste detaljer på plads.

Selvom 2019 allerede har budt på opture i overflod - i form af først en baby og dernæst et vundet VM - kan de slet ikke vente, til de efter snart to og et halvt års ufrivillig pause endelig kan drive hotel og restaurant igen.

- Det kribler virkelig i fingrene for at åbne igen. Vi går jo på arbejde, fordi vi synes, det er fantastisk at have gæster, siger Kenneth.

Nok står han ikke i kø for at få en stjerne, men han er alligevel med til Michelin-uddelingen i Musikhuset i Aarhus mandag aften som æresgæst. Og på trods af at han ikke selv vil have en stjerne, håber han på flere til Danmark.

- Jeg hepper på dem alle sammen. Jo flere stjerner vi har i landet, jo bedre er det for os alle sammen.