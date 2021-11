Verdens dummeste forsøg på lejemord?

En amerikansk kvinde har erklæret sig skyldig i at forsøge at hyre en lejemorder gennem hjemmesiden Rent-a-Hitman

9 års fængsel.

Det er straffen, som 52-årige Wendy Lynn Wein, kan ende med at få, efter at hun har erklæret sig skyldig i at forsøge at hyre en lejemorder, der skulle dræbe hendes eksmand.

Det skriver det lokale nyhedsmedie Fox 2 Detroit.

Wein, der bor i den amerikanske stat Michigan, gik ind på hjemmesiden rentahitman.com, der kan oversættes til lej en lejemorder.

Man så nemt er det heldigvis ikke at få fat i lejemorder. Hjemmesiden viste sig at være en 'snyde'-hjemmeside.

Den 52-årig kvinde var smart nok til at bruge et falsk navn, da hun ville bestille mordet. Desværre for Wein skrev hun sin rigtige informationer for at komme i kontakt med hende.

Ejeren af rentahitman.com sendte derfor Weins oplysninger videre til politiet i Michigan, hvor en undercover-betjent satte et møde op med den 52-årige kvinde på en café.

Her fortalte Wendy Wein, at hun ønskede sin eksmand dræbt, og at hun var villig til at betale 5.000 amerikanske dollars, omkring 32.000 danske kroner, for drabet.

Ved et senere møde med betjenten samme dag, betalte hun et forskud på 200 dollars.

Wendy Lynn Wein forventes at få sin dom 13. januar næste år.