Verdens dummeste spritbilist?

I et forsøg på at undslippe en række lovovertrædelser byttede en spritbilist sæde med sin hund, oplyser politiet i Colorado

Hunden er menneskets bedste ven.

Den er dog ikke så god, at den kan tage skylden for dine lovovertrædelser.

Det må en mand fra Guds eget land erkende, efter han blev bragt til standsning i den amerikanske stat Coloardo i en anholdelse i den mere bizarre boldgade.

I stedet for at krybe til korset forsøgte han bytte plads med sin hund for at skyde skylden på sin firbenede ven, skriver BBC.

Manden havde kørt for stærkt og var samtidig også beruset, oplyser Springfield Police Department i et Facebook-opslag.

- Chaufføren forsøgte at skifte plads med sin hund. SPD-betjenten overvågede hele processen, lød det fra politi-afdelingen i en erklæring.

Derefter hævdede manden, at han ikke kørte køretøjet, mens han som en sidste krølle på halen forsøgte at stikke af, da politibetjenten spurgte ind til, hvorvidt manden var påvirket af alkohol.

Annonce:

Også det foretagende mislykkedes for den formodede gerningsmand, da han allerede inden for knap 20 meter var løbet op og fanget af lovens lange arm.

Manden, der ikke er navngivet, blev derfor sigtet for at køre i påvirket tilstand, modsætte sig anholdelse og køre i for høj fart. Han blev kørt en hurtig tur til hospitalet, inden han blev fragtet til Hotel Gitterly.

Den uskyldige hund blev overdraget til chaufførens bekendte, der kunne tage sig af den, indtil hundens ejer atter er på fri fod.

- Hunden slipper uden nogen form for sigtelser og blev sluppet med blot en advarsel, lød der afslutningsvist med en slet forekomst af ironi fra politiafdelingen.