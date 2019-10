Verdens dyreste bank i vanvittig spareøvelse

Til trods for at man arbejder i en bank, der har en rekordhøj værdi, skal man ikke tro, at man kan ødsle firmaets ressourcer bort.

Det må medarbejderne i den indonesiske bank PT Bank Central Asia sande, efter at de har fået en vicepræsident i skikkelse af Armand Wahyudi Hartono, der på manisk vis holder øje med virksomhedens forbrug.

Ifølge finansmediet Bloomberg, som beskriver banken som verdens dyreste, opdagede Hartono, at der efter en endt arbejdsdag stod flere glas, der endnu var halvt fyldt med vandt, rundt omkring på kontorerne.

Det har fået vicepræsidenten til at reagere, og derfor er der nu kommet begrænsninger på, hvor meget vand hver enkelt medarbejder må skænke op.

Hvad der er sparet, er tjent, som man siger, men hvor meget eller lidt vand medarbejderne er blevet begrænset til, melder historien ikke noget om.

Kæmpe boom

Banken har siden det ramte de offentlige markeder i år 2000 boomet frem, og aktien i den enorme virksomhed er steget hvert eneste år bortset fra kriseåret 2008.

PT Bank Central Asia er en af verdens dyreste banker og har en estimeret værdi på mere end 50 milliarder dollars, svarende til i omegnen af 335 milliarder kroner.

Det er særligt på grund af den voksende middelklasse i Indonesien, at banken har kontinuerlig fremdrift, og det er også derfor, at investorerne har modet til at blive ved med at poste penge i virksomheden.

Og så har banken selvfølgelig en ledelse, som markedet har en enorm tillid til.

- Den høje værdiansættelse af PT Bank Central Asia er berettiget, da firmaet har en god sikkerhed, særligt i tider med volatilitet (kurs-, rente- og prisændringer), siger Bharat Joshi, investeringsdirektør i Aberdeen Standard Investment Indonesia. Et firma, der ejer 170 millioner aktier i banken.

- Vi kan lide banken af mange årsager, men mest af alt fordi de har den stærke ledelse og dokumenterede meritter.

