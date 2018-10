Verdens dyreste whisky solgt for ekstremt beløb: Så meget koster den

Den gamle whisky blev solgt for 848.000 pund svarende til ca. 7 millioner kroner

Verdens dyreste whisky nogensinde er lige blevet solgt for ca. 7 millioner kroner under en aktion i Edinburgh i Skotland. Den ekstremt dyre whisky fra 1926 kom i dag under hammeren hos Bonhams Whisky Sale.

Whiskyen har det fornemme navn 'Macallan Valerio Adami'.

Det skriver flere medier heriblandt BBC og Telegraph

Eksperter har beskrevet whiskyen som 'den hellige gral' i whisky-verdenen på grund af kombinationen af dens sjældenhed, alder samt unikke kunstneriske udformning med henblik på flaske og etikette.

På et tidspunkt bad whisky-firmaet Macallan popstjernen Peter Blake og den italienske kunstner Valerio Adami om at designe etiketterne på 24 flasker whisky. 12 fra Adami og 12 fra Blake.

En usædvanlig smuk whisky-flaske med kunst på etiketten fra den italienske kunstner Valerio Adami. (Foto: ritzau/scanpix)

Selv om der kun blev lavet 12 flasker whisky med Valerio Adami-kunst på etiketten vides det ikke, hvor mange af flaskerne, der stadig eksisterer.

Ifølge rygter blev en af de berømte whisky-flasker ødelagt i forbindelse med et jordskælv i Japan i 2011, og det siges også, at en enkelt af flaskerne faktisk er blevet åbnet og drukket. Det må have været en himmelsk oplevelse.