Verdens fedeste dreng har tabt 101 kilo: Se ham nu

Den 13-årige Arya Permana fra Indonesien, der på et tidspunkt var verdens fedeste dreng og vejede mere end 190 kilo, har nu tabt sig 101 kilo. Han har dermed tabt sig med mere end halvdelen af sin egen tidligere kropsvægt. Lige nu vejer han 89 kilo.

Det ekstreme vægttab er blandt andet gjort muligt, fordi Arya Permana fik foretaget en operation, der gjorde hans mavesæk mindre, så han ikke følte sult hele tiden.

Det er ikke mere end tre år siden, at Arya blev kaldt for verdens fedeste dreng med en vægt på 190 kilo. Men i dag er han i stand til at spille badminton med sine venner, og han vil meget gerne være fodboldspiller, når han bliver ældre.

Arya har tabt mere end halvdelen af sin vægt. Her har Arya taget sine gamle bukser på fra den gang, han var ekstrem fed. (Foto: Barcroft TV)

- Jeg er meget mere glad nu, fordi jeg kan spille fodbold og badminton med mine venner. Og vi kan lege og gå ned til floden, fortæller Arya og tilføjer:

- Det kunne jeg slet ikke før. Der kunne jeg ikke gøre noget på grund af min vægt, fortæller Arya, der mens han vejede mest ikke engang kunne gå fem meter uden at standse op og hive efter vejret. Arya var dengang så fed, at han ikke kunne komme ind i brusekabinen i det hus, hvor han boede. Han måtte tage bad i en stort badekar udenfor huset. Han gik i øvrigt heller ikke i skole, fordi han ikke var i stand til at gå hen til skolen. Derfor fik han hjemme-undervisning.

Arya har tabt sig 101 kilo. Men han har stadig masser af overskydende hud på kroppen, der skal fjernes. (Foto: Barcroft TV)

Da Arya kun var 10 år gammel, spiste han ifølge sine forældre Rokayah og Ade fem måltider om dagen plus det løse. Hans måltider bestod typisk af ris, fisk, kød og masser af nudler. Han spiste seks pakker nudler om dagen. Og hver gang han spiste et måltid, spiste han det samme som to voksne mennesker. Herudover spiste han masser af slik og drak søde sodavand. Forældrene indrømmer, at de forkælede den lille Arya og gav ham alt, hvad han pegede på.

Men på et tidspunkt blev Aryas fedme så voldsom, at det blev farligt for hans helbred. Derfor så forældrene kun en mulighed for at redde deres søn. Nemlig gennem en gastrisk operation, hvor han fik opereret mavesækken mindre. Herudover begyndte han også at spise sundere og fik indført både grøntsager, supper og frugt i sin diæt. Og så begyndte kilogrammene at rasle af Arya.

- I begyndelsen var Arya meget sur og gal, fordi han elskede at spise. Men efter sin operation, begyndte han at brække sig, hvis han spiste for meget. Og i dag bliver han næsten mæt efter kun syv skefulde mad, siger faren Ade og tilføjer:

- Nu har han fået energi til at få i skole, hvor han også spiller volleyball med sine venner. Hans selvtillid er blevet større, og nu har lyst til at være sammen med sine venner.

Arya ses her, mens han var ekstrem fed. Her er han klar til at spise. (Foto: Barcroft Images)

Her bliver Arya vasket af sin mor. (Foto: Barcroft Images/ All Over Press)