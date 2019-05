Verdens fedeste dreng: Tiårig vejer tæt på 200 kilo

Den tiårige Mohammed Arbrar har nået en faretruende vægt i sin meget unge alder.

Den pakistanske dreng vejer nemlig tæt på 200 kilo, og hvis han ikke taber sig, kommer han ikke til at overleve.

Det fortæller han selv og familien om i en dokumentar fra Barcroft TV, som du kan se et klip fra øverst i artiklen.

For Mohammed Arbrar er noget så simpelt som at stå oprejst en udfordring. Det er særligt et problem for den unge mand, efter han har spist.

Vægten steg pludseligt

Ifølge hans forældre spiser han mad for fire fuldvoksne mennesker, hver gang han skal have et måltid.

Selvom han var en stor dreng, da han blev født, var hans forældre meget overraskede over, at hans vægt pludselig begynde at stige helt eksplosivt.

Hans læger fortæller, at han er den fedeste dreng i verden. Han vejer mere end Arya Permana, der tidligere holdt rekorden. Mohammed 'slår ham' med hele seks kilo.

Forældrene, der ud over Mohammed har to børn der er normalvægtige, fortæller i interviewet, at de aldrig havde hørt om denne form for fedme, før de oplevede deres søns situation.

Altid sulten

Som barn var han altid meget sulten, og han ville drikke fem gange så meget mælk som sine søskende. Ifølge forældrene blev det til to liter mælk ved hvert måltid.

Han blev hurtigt så stor, at moderen ikke kunne skifte hans bleer alene, og de blev nødt til at bygge et specielt lavet bord for at kunne støtte hans vægt.

- Han vejede 3,6 kilo, da han blev født, men han stoppede bare aldrig med at tage på. Det var som om, at hans mave aldrig blev fyldt. Han græd altid, fordi han ville have mere mad, fortæller moderen.

Moderen kunne ikke bære ham, og familien måtte til sidst konstruere en gynge til ham. Det er heller ikke muligt for ham at lege med sine søskende, han har aldrig været i skole og kan ikke tage mere end tre skridt ad gangen.

Operation skal redde hans liv

Derfor har familien også besluttet, at han skal igennem en operation, så han kan få livet tilbage.

De håber, at han vil kunne få et normalt liv efter operationen.

Den vil tage omkring en time og efterfølgende må Mohammed kun få flydende kost.