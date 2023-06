Verdens heldigste afbud?

Under en turisttur ned til vraget af det legendariske skib Titanic, forsvandt en lille ubåd pludselig søndag morgen ud for den nordamerikanske kyst. En opdagelsesrejsende, som selv har været ombord på ubåden førhen, er fortrøstningsfuld, når det kommer til iltforholdene

Puha, tænker David Concannon nok.

Briten, en vaskeægte opdagelsesrejsende og erfaren dykker, måtte melde afbud til en ubådstur med destinationen Titanic, altså vraget af det forliste skib.

Afbuddet kom, fordi Concannon skulle passe sit arbejde som advokat, og det var ret så heldigt. Han skulle nemlig have været med den 'Titanic'-ubåd, der pludselig forsvandt i Atlanterhavet søndag.

Det skriver Mirror, som citerer et opslag på sociale medier fra den heldige advokat.

'Kære venner. Som jeg skrev i sidste uge, var det meningen, at jeg skulle have været på ekspeditionen. Men jeg måtte aflyse for at hjælpe en klient,' skriver Concannon.

Skal hjælpe til

David Concannon, som har 40 års erfaring med dykning, er dog alligevel blevet involveret i sagen om den forsvundne ubåd med navnet Titan.

Den amerikanske kystvagt leder med lys og lygte efter den forsvundne ubåd. Foto: Joseph Prezioso/AFP/Ritzau Scanpix

Annonce:

Han har nemlig takket ja til at assistere redningsmandskabet, der leder med lys og lygte efter ubåden.

'I går aftes (mandag, red.) blev jeg ringet op og spurgt, om jeg ville bidrage og hjælpe med at sikre, at alle kommer sikkert hjem.'

'Selvfølgelig sagde jeg ja med det samme,' skriver Concannon.

Milliardær og førende ekspert

Ombord på ubåden er flere ret så prominente navne, hvis man kender lidt til opdagelsesrejser.

Det gælder blandt andre Hamish Harding, en britisk milliardær, opdagelsesrejsende og rumturist.

Også Paul-Henry Nargeolet, en førende ekspert i Titanic-vraget, skulle være en del af ekspeditionen. Det samme er den pakistanske forretningsmand Shahzada Dawood og hans søn, Sulaiman Dawood.

Ubåden 'Titan' var på vej mod 'Titanic'-vraget, da det forsvandt. Foto: Woods Hole Oceanographic Institution / AFP/Ritzau Scanpix

Det er firmaet Oceangate Expeditions, der står bag ubådsturen til Titanic. Det tager de intet mindre end en kvart million dollars for, svarende til 1,7 millioner kroner.

Redningsmandskabet kæmper i øjeblikket mod tiden. Ubåden har ifølge Sky News ilt til 96 timer i tilfælde af en nødsituation.

Det betyder, at der i skrivende stund er omkring to dages ilt tilbage.