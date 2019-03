Verdens højeste bygning lyser op med billede af Jacinda Ardern

Natten til i går, en uge efter at en gerningsmand åbnede ild og dræbte 50 mennesker under fredagsbønnen i to moskéer i Christchurch, var flere tusinde newzealændere samlet til mindehøjtidelighed.

I anledning af ugedagen for det forfærdelige angreb startede en kampagne på de sociale medier, #headscarfforharmony, hvor ikke-muslimske kvinder i sympati med terror-ofrene og deres pårørende afbilder sig selv iført tørklæde.

En af de kvinder, der siden terrorhandlingen i Christchurch har båret tørklæde for at vise sin sympati, er New Zealands premierminister, Jacinda Ardern.

Never ever seen a leader like honorable Prime Minister of New Zealand @jacindaardern



World needs a politician like her and specially a women at the age of "38"#NobelPeacePrize should go to her. Really admire with her for nice gesture. pic.twitter.com/xzw6WI5oxU — Zeeshan Rashidi (@zhrashidi) March 20, 2019

'De er os'

Verden over høster hun nu ros for sin revolutionerende måde at håndtere et helt lands krise og sorg.

Blandt andet fra den russisk-amerikanske aktivist og forfatter Masha Gessen, der i en klumme i The New Yorker skriver, at Jacinda Ardern 'stille har endevendt enhver forventning om, hvordan vestlige lande og deres ledere responderer på terrorangreb'.

Hun roser premierministeren for sin retorik, hvor hun i stedet for at bruge sin taletid på at omtale gerningsmanden og hans handlinger har talt om ofrene, deres sorg og deres selvfølgelige plads i New Zealand.

'(premierministeren, red.) viste straks, at hun ikke havde tid til overs til gerningsmanden af moské-skyderiet. 'Mange af dem, som er direkte påvirket af skyderiet, er muligvis migranter i New Zealand, de kan endda være flygtninge her' sagde hun. 'De har valgt at gøre New Zealand til deres hjem, og det er deres hjem. De er os', gengiver Masha Gessen.

Nobels fredspris

Flere medier verden over, heriblandt NZHerald, har det seneste døgn desuden beskrevet, hvordan Jacinda Ardern bliver hyldet på de sociale medier, hvor mange efterlyser, at hun skal vinde Nobels Fredspris.

"So this is my request: I alone cannot get rid of extremism ...I need help from every single one of us”

Wise words as expected from #Jacinda who I hereby nominate for #NobelPeacePrize #NewZealandShooting https://t.co/XaZ0cYVtv4 — Fiona Horn (@HornFi) March 20, 2019

There should be no doubt that Jacinda Ardern @jacindaardern has already won the World Nobel Peace Prize

She has been an Exemplary Leader for the World, the way she is tackling the aftermath of #Christchurch attack!BRAVO#NobelPeacePrizeforJacinda#JacindaArdern #NobelPeacePrize pic.twitter.com/26QcteV5PZ — Irinia Santis (@IriniaSantis) March 20, 2019

Samme budskab har en nyoprettet underskriftindsamling, hvor over 6000 indtil videre har skrevet under på, at de mener, den newzealandske premierminister skal vinde Nobels Fredspris.

Jacinda Ardern

This is what a Real Leader Looks Like..!!

Call for @jacindaardern to be nominated for the #NobelPeacePrize#NobelPeacePrizeForJacindaArdern

this beautiful wonderful leader deserves it pic.twitter.com/5RhNrYn3Mx — Chicku Irshad (@chickukottaram) March 22, 2019

Respekt blandt 1,5 milliarder muslimer

Senest har Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, der er premierminister i de forenede arabiske emirater og leder i Dubai, også meldt sig ind i koret af hyldester til den Jacinda Ardern.

I et tweet på sin officielle Twitter-profil takker han hende og resten af New Zealand for deres 'empati og støtte, som har vundet respekt hos 1,5 milliarder muslimer efter terrorangrebet, som rystede det muslimske samfund verden over'.

Verdens højeste bygning blev forleden nat lyst op i et kæmpe billede af Jacinda Ardern. Dubai's Public Diplomacy Office/Ritzau Scanpix

Sådan ser verdens højeste bygning, den 828 meter høje skyskraber Burj Khalifa i Dubai ud til daglig. Foto: Colourbox

Til teksten, hvor han også har 'tagget' Jacinda Ardern, har han vedlagt et billede af Burj Khalifa – verdens højeste bygning – lyst op med et billede af den tørklædeklædte newzealandske premierminister, der omfavner en anden kvinde. Over billedet er skrevet ordet 'fred' på både engelsk og arabisk.