Verdens klogeste hund er død

Mens mange hundeejere kæmper forgæves med at lære deres hunde at adlyde ordre, så har amerikanske John Pilleys tilgang til hundetræning været anderledes succesfuld.

Den tidligere psykolog lærte sin border collie Chaser at forstå mere end 1000 navneord. En præstation, der har givet dem begge international anerkendelse.

Men et langt hundeliv kom til en ende tirsdag 15. juli, da Chaser gik bort i en alder af 15.

Det skriver blandt andre New York Times og The Independent.

Trænede fire til fem timer om dagen

I 2004 købe John den sort-hvide Chaser, og de følgende tre år trænede de to sammen op til fem timer om dagen. Han ville vise hende en genstand og sige navnet på genstanden op til 40 gange, hvorefter han gemte den og bad hende finde den.

John brugte i alt 800 tøjdyr, 116 bolde, 26 frisbees og en lang række plastdele til at lære Chaser de 1022 navneord.

Op til sin død boede Chaser sammen med Johns kone, Sally, og deres datter Robin i byen Spartanburg i den amerikanske delstat South Carolina, siden John døde sidste år i en alder af 89.

Var gammel

Ifølge familiens anden datter Pilley ​Bianchi, var Chasers helbred nedadgående de seneste uger, inden hendes død.

- Dyrlægen forklarede, at hun døde af naturlige årsager, fortæller hun til New York Times.

Pilley, der hjalp sin far med at træne hunden, fortæller også, at Chaser er blevet begravet i familiens baghave sammen med andre af familiens elskede kæledyr og noget af Johns aske.

Selvom Chaser er anerkendt over hele verden for sin evne til at forstå over 1000 ord, så mener Pilley ikke, at border collien er anderledes end mange andre hunde.

- Vi vil gerne understrege, at Chaser ikke var unik. Det er måden, hun er trænet på, der er unik. Vi tror på, at min far fandt en træningsmetode, der var ganske enkel. Han lærte Chaser et koncept, som han mente virkede meget bedre end at lære at adlyde ordre.

