'Verdens lækreste lystfisker' viser sit værd: - Det er et fuldtidsjob

Emily Reimer fra Florida er ikke bange for at tage godt fat, når hun arbejder som lystfisker på en båd, der sejler rundt på de store have

En 24-årig lystfisker, der sejler rundt ved kysten ved Florida og i Caribien har fået skabt stor opmærksomhed på de sociale medier, fordi hun fisker iført en bikini og glædeligt viser sine fangster frem til sine 141.000 følgere på Instagram.

Det har givet hende titlen 'verdens lækreste lystfisker' på de sociale medier, og kaptajn Emily Riemer ser da heller ikke ud som om, at det generer hende at blive anerkendt for sit udseende såvel som sin formåen med en fiskestang.

Til The Sun har den unge kvinde udtalt sig om, hvorfor hun elsker at fiske.

- Intet får min adrenalin til at suse som at kæmpe med en stor fisk og endelig få den fanget. Jeg bliver helt spændt bare ved at tænke på det.

Og forklaringen på bikinien har hun også klar.

- Jeg fisker i en bikini, fordi det er praktisk. Ikke fordi det ser sødt ud. Det er meget varmt de steder, jeg fisker. Det er normalt at posere med sin fangst. Jeg gør det bare i bikini, fortæller hun

Det skal se naturligt ud

På nogle af Emilys billeder kan der ses en del blod efter kampen med en af de store fisk.

- Hvis du fanger en fisk og skal opsprætte den, kommer der til at være blod. Og når du poserer med en fisk, skal det være naturligt. Hvis du rydder op inden, ødelægger det det autentiske.

- Jeg ved godt at nogle mennesker tænker, at det er underligt, at jeg poserer med en fisk, men det er sådan, jeg er. Jeg er en praktisk pige, der elsker at fiske og jage. Og alt det jeg poserer med, det har jeg fanget, fortæller hun.

Professionel og passioneret

Det var Emilys bedstefar, der lærte hende at fiske.

- Jeg har fisket siden, jeg var barn. Jeg startede med at fiske seriøst, da jeg startede i gymnasiet. Hele min familie fisker. Jeg leger ikke, at jeg er fisker.

- Jeg er professionel. Det er mit liv, det er min passion, og det er mit fuldtidsjob. Jeg ligner måske en lille pige, men jeg giver alt. Jeg laver alle jobs på båden, uanset hvor rodet eller hårdt, det er. Poseringen kommer først efter en lang dag med et stort arbejde, fortæller hun.

Emily har vundet flere konkurrencer for at fange fisk.