Verdens lykkeligste land: - Det er ikke raketvidenskab

På Sankt Annæ Plads 24 sidder en glad finne. Han vågnede op til, at hans hjemland er det lykkeligste land i verden.

Han hedder Vesa Vasara og er Finlands ambassadør i Danmark. Han sidder klar i sofaen, da vi kommer ind på hans kontor. Med benene over kors og et slet skjult smil, byder han os velkommen.

I vindueskarmen ligger en bog, der hedder 'Danmark og Finland i hundrede år - et nordisk samarbejde' og på skrivebordet står et lille finsk flag. Vesa Vasara glæder sig over sit lands lykke, med tanke på, hvad det har været igennem.

- I ret lang tid havde vi en økonomisk depression i Finland. Men nu gror økonomien, og det tror jeg har en positiv effekt på det finske folk, siger ambassadøren.

Hvad er det mest finske?

Da jeg spørger Vesa Vasara, hvad det mest finske i lokalet er, svarer han, at det nok må være portrættet af den finske præsident, Sauli Niinistö.

Manden ligner Mikael Bertelsen, hvis han ikke var chef for en radiokanal, men chef for et land i stedet. Og samtidig har han det underspillede smil, som Vesa Vasara bød os velkommen med.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Finlands præsident, Sauli Niinistö, hænger på ambassadørkontoret i Danmark. FOTO: Jonas Olufson

Udover billedet peget ambassadøren på en lampe og understreger, at ligesom for danskerne er design meget vigtigt for finnerne. I det hele taget finder Vesa Vasara mange ligheder mellem Danmark og Finland.

- Det er begge meget sikre samfund. I Finland bruger vi velfærdsmodellen til at tage os af de svageste. Det tror jeg giver en stor tryghed for det finske folk.

Også lykken mener Vesa Vasara, er noget fælles for Norden.

- Jeg tror helt sikkert, at lykken er noget vi deler i Norden. Jeg ville ikke have noget imod, hvis Finland næste år ligger nummer tre, og Danmark nummer et, siger den finske ambassadør.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Lyset skinner ind i det hvide kontor i Nyhavn. Ambassadøren har egentlig en anelse travlt, da han har et møde i de forenede Nationer senere om eftermiddagen. FOTO: Jonas Olufson.

Hvad har finnerne, som danskerne ikke har?

Men nu er det Finland og ikke Danmark, der er verdens lykkeligste land. Vesa Vasara tror, at det er båndet til naturen, der hjælper finnerne på vej mod lykken.

Derfor sørger han også selv for ikke helt at kappe båndet til den finske natur.

- I påskeferien skal jeg ud på en ø i det finske hav. Der er hverken elektricitet eller løbende vand, men der er natur, og det er vigtigt, siger han.

Og ja, naturen er vigtig, men for Vesa Vasara ikke det vigtigste. Vejen til at blive lykkelig er en vej af mådeholdenhed. Det handler om at vægte det ene med det andet.

- Det er vigtigt at passe på sig selv. At man laver noget motion, spiller en smule sport og prøver at spise bedre. Men også at man reserverer tid til sin familie og sig selv. Man skal ikke arbejde meget, men hellere effektivt. Det er ikke raketvidenskab, siger Vesa Vasara.

Inden vi forlader ambassadørkontoret, får jeg øje på et par sutsko, der er gemt væk under skrivebordet. De er, ifølge ambassadøren, købt for tyve år siden i Bruxelles. I det hele taget er der hyggeligt på den finske ambassade; også selvom der fra tid til anden er travlt.

Se også: Russisk ambassade angriber dansk direktør: Patetisk