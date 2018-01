Verdens mægtigste til topmøde: Her er festerne omgærdet af mystik

I denne uge er 3000 af verdens rigeste, mægtigste og mest indflydelsesrige personer rejst til et lille afsidesliggende skiresort i de schweiziske alper for at deltage i den 48. udgave af World Economic Forum.

En begivenhed der siden sin spæde opstart i begyndelsen af 70'erne er vokset til verdens mest betydningsfulde uofficielle topmøde.

Officielt er de magtfulde deltagere rejst til den lille by Davos i Schweiz for at lytte til taler og deltage i konferencer og møder, der som formuleret mål har 'forpligtet sig til at forbedre verdens tilstand'.

Men ifølge flere internationale medier som Telegraph og BBC er det en offentlig kendt hemmelighed, at mange af deltagerne i ligeså høj grad kommer for at styrke deres netværk, indgå forretningsaftaler, feste og ikke mindst for at konsolidere deres position blandt verdens mægtigste.

Tusindvis af soldater klar De omkring 3000 højt profilerede deltagere sætter store krav til infrastrukturen i den lille by. Normalt bor der 11.000 mennesker i Davos, men under WEF eksploderer det tal til mere end 30.000 personer. Heraf er mange sikkerhedsfolk, tjenere, chauffører og lignende. Med så mange VIPs sættes der store krav til sikkerheden. Arrangørerne af World Economic Forum oplyser ikke, hvor mange politifolk, der er sat til at beskytte de flere tusinder VIP-gæster, men den schweizisk hær har fået godkendt at indsætte op til 5.000 soldater til at beskytte gæsterne, hvis de finder det nødvendigt. Blandt de prominente gæster ved årets udgave af WEF er den franske præsident Emmanuel Macron, Amerikas ditto Donald Trump, den tyske leder Angela Merkel samt milliardæren Bill Gates. Fra Danmark deltager blandt andet statsminister Lars Løkke Rasmussen. Kilder: World Economic Forum, Berlingske, Finans, CNBC Vis mere Luk

Mange af de uofficielle arrangementer beskrives som luksuriøse og pompøse.

De mest eftertragtede af festerne skal man have en særlig invitation for at deltage i. Her rækker den officielle invitation til World Economic Forum ikke.

Tidligere har verdensstjerner som Leonardo DiCaprio, Kevin Spacey og Bono deltaget i disse fester og drysset stjernestøv over arrangementerne.

Festerne er derfor også omgærdet af mystik, fordi de særligt inviterede helst ikke fortæller om, hvad der sker ved festerne og journalister sjældent finder vej til gæstelisten.

- Noget fordrukkent rod

Alligevel er der enkelte fester og begivenheder, der skiller sig ud.

Som da den amerikanske finansmand og tidligere Trump-rådgiver Anthony Scaramucci i 2011 holdt en legendarisk vinfest, hvor verdens bedste og dyreste vine blev konsumeret i et sådant omfang, at Reuters reporteren Felix Salmon efterfølgende karakteriserede festen for 'noget fordrukkent rod'. En beskrivelse, der efterfølgende fik Scaramucci til at kalde Salmon for et 'fjols'.

Eller da en unavngiven milliardærs fest blev lukket af politiet i 2015, efter selskabet på en enkelt aften havde drukket et sprutlager, der ellers var tiltænkt to afteners festligt samvær.

Ud af årets 3000 deltagere er 70 statsledere, 900 direktører heraf er 23 af deltagerne danskere.

De tæller blandt andet topledere fra det danske erhvervsliv samt LO forkvinde Lizette Risgaard og statsminister Lars Løkke Rasmussen.

World Economic Forum løber frem til og med 26. januar