’Verdens mest behårede pige’ har barberet ansigtet og giftet sig med sit livs kærlighed

Supatra Susaphan, der er blevet døbt ’verdens mest behårede pige’, afslører sit nye look efter hun er begyndt at barbere sit ansigt. Nu er hun blevet gift

Den thailandske teenager Supatra ’Natty’ Susuphan har fået tilnavnet ’Chewbacca’ på grund af sit behårede ansigt.

I 2010 blev hun officielt kåret som ’verdens mest behårede pige’ af Guinness World Records.

Den 17-årige pige fra Bangkok lider af den ekstremt sjældne sygdom Ambras Syndrom, der er bedre kendt som varulve-syndromet.

Ifølge britiske Metro er der kun 50 kendte tilfælde af mennesker, der har lidt af varulve-syndromet siden middelalderen. Sygdommen giver en voldsom hårvækst over hele kroppen undtagen håndflader og fodsålen.

Det gør mig speciel

Som barn modtog Supatra Susaphan behandling for sygdommen, men den virkede ikke, og hun lærte i stedet med at leve med sit varulve-syndrom uden at lade det styre sit liv.

- At være behåret gør mig speciel, har hun på et tidspunkt udtalt om sit forhold til sygdommen.

Nu er der nyt fra pigen, som i mellemtiden er blevet teenager. Hun har nemlig delt historien om, at hun har mødt sit livs kærlighed, og at hun nu vælger at barbere sit ansigt for den massive hårvækst.

Flere medier, blandt andre Daily Mail, bringer et billedet, som den glade, nygifte teenager har lagt ud på de sociale medier af sig selv og sin mand. Til billedet skrev hun: ’Du er ikke blot min første kærlighed, du er mit livs kærlighed’.

For et par år siden var Supatra 'Natty' Susuphan med på listen, som en hjemmeside samlede over verdens mest underlige kropsdele.