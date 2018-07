Verdens mest ensomme mand filmet for første gang

I pagt med naturen og med alle junglens dyr som naboer har 'verdens mest ensomme mand' levet alene i den barske brasilianske regnskov de sidste 22 år.

Og nu har en video har set jordens overflade.

Det skriver BBC.

Selvom kameraføringen langt fra lever op til David Attenborough-standarder, er det tydeligt at se, hvordan den letpåklædte og muskuløse mand er i gang med at fælde et træ med en primitiv økse.

Et bevis

Det formodes, at manden er omrking 50 år. Han har boet alene, siden at en gruppe landmænd angreb og dræbte de sidste andre levende medlemmer af hans stamme for 22 år siden.

Videoklippet er blevet udgivet af den brasilianske regerings agentur, der har til formål at bevare og beskytte de indfødte i landet, Funai.

Funai har observeret manden fra afstand siden 1996 og har set sig nødsaget til at offentliggøre videoen for at bevise, at han er i live, så området, han bor i, ikke risikerer at blive fældet.

Strå-huset her kaldes 'Maloca'. Verdens mest ensomme mand byggede det og efterlod det senere. Foto: Funai / Handout

Første gang

Det er første gang nogensinde, at manden er blevet filmet. Indtil nu har der kun eksisteret i sløret billede af ham, som blev taget i 1998.

Angiveligt er der aldrig nogen, der har snakket med manden, men han har tidligere gjort det klart, at han ikke ønsker at blive kontaktet.

På et tidspunkt skød han sågar pile efter folk, der er kommet for tæt på.

Ret til land

Området, han bor i, breder sig over 4000 hektar jord og er omringet af private gårde og områder, hvor skoven allerede er blevet nedlagt.

Men ifølge den brasilianske forfatning har indfødte ret til at land.

- De er nødt til at bevise, at han lever, siger Fiona Watson fra Survival International, en non-profit gruppe, der kæmper for stammer og indfødtes rettigheder, til BBC.