Verdens mest passionerede steward? Passagererne er flade af grin

En steward ombord på et fly fra Arizona til Calgary fik passagererne til at skraldgrine med sin overdrevne sikkerhedsgennemgang

Det kan være svært at få passagerernes opmærksomhed, når man gennemgår sikkerhedsinstruktioner inden flyafgang.

Men måske har en steward på et Westjet fly fundet løsningen til at få folk til at følge med.

Med overdrevne fagter, sjove ansigtsudtryk og dansetrin lykkedes det ham i hvert fald at få folks opmærksomhed ombord på Westet-flyet fra Arizona i USA til Calgary i Canada 19. juni.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det er ikke for sjovt, at flypersonalet gennemgår sikkerhedsinstrukserne før take-off. Men derfor behøver de ikke være kedelige. Foto: Screenshot

De til tider voldsomme ansigtsudtryk vakte begejstring hos flypassagererne. Foto: Screenshot

Det er tydeligt at høre passagerernes begejstring på den optagede video, der siden har lagt nettet ned, og som du i øvrigt kan se i toppen af artiklen.

Mandens energiske sikkerhedsgennemgang blev afsluttet med en klapsalve, der er en rockstjerne værdig, og stewarden takkede da også af med at bøje sig til jublen fra passagererne.

Hele flyet er flade af grin: Sensuel sikkerhedsgennemgang overrasker

Se også: Flyselskab siger undskyld: Sendte 14-årige Anton med forkert fly

Se også: Sådan flyver du næsten på 1. klasse