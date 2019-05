Verdens mindste McDonald's til bier er nu åben

Selvom den McDonald's-restaurant, der netop er åbnet i Sverige, uden sammenligning er verdens mindste, så er den samtidig den, der har plads til allerflest gæster.

I virkeligheden er miniature-restauranten nemlig en bikube.

Ved første øjekast kunne den ellers med alle sine detaljer i form af skilte, bænke og drive-thru-skranker ligne den ægte vare. Men ved nærmere eftersyn er 'McHive' altså en miniature-version af de verdensomspændende fastfood-restauranter.

Den lillebitte restaurant er lavet som en hyldest til de svenske McDonald's-restauranter, fordi mange af dem allerede har bikuber på tagene. Et initiativ, der startede på én af Sveriges McD-restauranter, og sidenhen spredte sig til flere dele af landet.

Christoffer Rönnblad, der er marketing-direktør for McDonald's i Sverige, beskriver bikube-idéen som en 'rigtig god idé'.

- Vi har en masse meget dedikerede franchise-tagere, som bidrager til vores arbejde med bæredygtighed, og det føles godt, at vi kan bruge vores størrelse til at få en god idé som bikube på tagene til at vokse, siger Christoffer Rönnblad til AdWeek.

