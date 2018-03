Verdens rigeste kåret: Trump styrtdykker ned ad listen

Nok er Donald Trump amerikansk præsident, men på den økonomiske front går det mindre godt.

Det blev tydeligt, da Forbes udgav deres liste over verdens rigeste personer. Den 71-årige Trump mistede i løbet af 2017 omkring 400 millioner dollars - der svarer til 2,4 milliarder kroner.

Det fik ejendomsmogulen til at styrte 222 pladser ned ad listen og efterladte ham som den 766. rigeste i verden.

Manden i Det Hvide Hus er dog ikke i nærheden af at gå bankerot, da hans formue stadig er på omkring 3,1 milliarder dollars - der svarer til 18,7 milliarder kroner.

Familiefirmaet styrer ikke sig selv

For at der ikke skal være interessekonflikt under Donald Trumps præsidentperiode, er det lige nu hans to ældste sønner, Don Jr. Trump og Eric Trump, der leder firmaet.

Størstedelen af Trumps formue er bundet i luksusejendomme på Manhattan, hvor ejendomspriserne er faldet i løbet af året, hvilket er en af årsagerne til hans fald på ranglisten.

Donald Trump er den første milliardær, som er blevet valgt til USA's præsident.