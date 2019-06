Verdens smukkeste ko er dansk

Hvis du nogensinde har undret dig over, hvordan en smuk ko ser ud, så skal du blot tage et kig på billederne af Judee

På en gård i Mors går verdens smukkeste ko rundt og græsser.

I hvert fald hvis man skal tro franske eksperter, der ud fra billeder har vurderet, at charolais-koen Judee er så køn, at den fortjener titlen.

Ejeren af Judee er Laurits Gellert fra Øster Assels, og han blev noget overrasket, da han fik af vide, hans ko havde vundet.

- Jeg anede ingenting om den konkurrence, før jeg havde vundet, fortæller han, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

Det var nemlig ikke Laurits selv, der havde indsendt billederne. Det var derimod i forbindelse med Landsskuet 2018 i Herning, hvor han udstillede sin ko, og hvor hun blev kåret til bedste hundyr af charolais, at et billede af Judee uden Laurits' viden blev indsendt til en konkurrence om at blive Europas bedste hundyr af charolais.

- Glad og beæret

Derfor har Laurits lidt svært ved at forklare, hvordan det er at have verdens smukkeste ko, for som han siger:

- Jeg har ikke gjort andet, end at jeg har købt den.

Men går man Laurits lidt på klingen, så er der skam glæde at spore:

- Det har da en stor betydning. Man er glad og beæret. Det er jo ikke en pris, som man kan købe sig til.

- At den skulle vinde, det var da utroligt. det er lidt som at vinde i Lotto, kommer det fra Charolais-avleren.

Judee sammen med sin kalv. På grund af sine eftertragtede kvaliteter og udseende, er hendes kalve eftertragtede. Privatfoto

Judee bliver brugt som avlsko og har netop født sin tredje kalv. Den er allerede solgt. Og det er der en grund til, fortæller Laurits.

- Judee har et fantastisk udseende og gode kvaliteter. At hun også kan avle er et stort plus. Det er ikke sikkert, at hendes unger bliver pæne, men de er eftertragtede, mærker Laurits Gellert.

Hædres og hyldes

Med prisen følger en invitation til et stort, internationalt dyrskue i den canadiske by Edmonton, hvor Laurits sammen med ejerne af vinderdyrene i de andre kategorier skal hyldes. En tur Laurits ser frem til, selvom der er én udfordring:

- Mit sprog er jysk, så jeg skal have en med til at hjælpe med kommunikationen. Men det bliver da interessant at komme over og opleve en af Canadas største dyreudstillinger.

Foruden titlen som verdens smukkeste ko, så kan Judee også pryde sig af titlen som model, da hun på rigtig Ekstra Blad'sk maner, har været på side 9 i charolaisforeningens medlemsblad.