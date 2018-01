'Verdens smukkeste tvillinger' blev stjerner over natten: Sådan ser de ud i dag

De enæggede tvillingesøstre Leah Rose og Ava Marie fra Californien er kun syv år gamle – alligevel har de allerede flere følgere på Instagram end de fleste voksne.

Da de to piger var et halvt år gamle, begyndte deres mor, Jaqi, at få en masse kommentarer om, at hendes døtre var usædvanligt smukke. Allerede dengang besluttede hun, at de skulle have en modelkarriere, men hun valgte at vente lidt endnu med at indlede den. Det skriver The Sun.

Døtrene blev ældre, og i juli begyndte moren at lægge op af dem på en Instragram-side, hun oprettede til formålet. Siden har allerede rundet en kvart million følgere.

Verdens smukkeste tvillinger

De mange fans har stor ros til overs for de smukke tvillinger, og billederne svømmer i kommentarer om, at de er ’fuldstændig betagende’ ’virkelig bedårende’, ’så smukke’, og flere har beskrevet dem som verdens smukkeste tvillinger.

Se også: Seks-årig udnævnt til ’verdens smukkeste pige’: Nu vælter kritikken ned over hendes mor

Også modelbranchen har nu fået øjnene op for de smukke syvårige piger, og to modelbureauer har nu skrevet kontrakt med dem.

På sin blog beskriver moren øjeblikket, hvor hun foreslog Leah Rose og Ava Marie at blive modeller.

- Jeg præsenterede idéen for pigerne, at hvis de havde lyst, så kunne de udover deres ugentlige svømme- og dansetimer give modelkarrieren et forsøg, skriver hun.

- Jeg var slet ikke overrasket, da de begyndte at hoppe op og ned og slet ikke kunne vente med at komme i gang.

Se nogle af de mange billeder af de to smukke piger her:

Et opslag delt af Ava Marie & Leah Rose (@clementstwins) den 15. Okt, 2017 kl. 12.07 PDT

Husker du Thylane Blondeau, der blev kaldt verdens smukkeste barn som fire-årig? Hun er nu teenager - og heldigvis stadig model.