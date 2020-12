Verdens største forsikringsmægler: Nu undersøger EU sagen

EU åbner nu en efterforskning af milliardhandlen, hvor Aon vil købe forsikringsmægleren Willis Towers for 30 milliarder dollars svarende til 183 milliarder kroner.

Det skriver Reuters.

Hvis opkøbet bliver gennemført, bliver selskabet verdens største forsikringsmægler, og det er netop derfor, at EU interesserer sig for sagen. I dag er de henholdsvis nummer to og tre efter markedslederen Marsh & McLennan Companies.

Ifølge Reuters har Aon ikke svaret tilstrækkeligt på de spørgsmål omkring konkurrence på området, og det er baggrunden for, at undersøgelserne indledes. Således frygter EU, at sammensmeltningen vil få priserne til at stige.

Det vil tage fem måneder at gennemføre en undersøgelse.