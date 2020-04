'Verdens største laboratorier': Sådan spreder børn smitten

Sammen med Færøerne er Island det land i verden, der tester flest af deres indbyggere. Deres erfaringer viser, at børn smitter langt mindre end voksne

Færøerne og Island er i en klasse for sig, når det gælder test pr. indbygger.

På Færøerne har de testet 110.677 pr. millioner indbygger, mens tallet på Island er knap 96.000.

Landene er sågar kendt som verdens største laboratorier, og nu kan vi måske bruge viden fra de mange test her i Danmark.

Norske Aftenposten har talt med den kendte islandske professor i Kári Stefánsson, der fortæller, hvordan deres data viser, at børn smitter markant mindre end voksne.

- Data fra vores test og test på sygehusene viser, at børn kun har en fjerdels risiko for at blive smittet.

- Det betyder, at der i gennemsnittet kun er 25 procent risiko for at barn spreder virussen sammenlignet med voksne. Det er vigtig information, når man gennemfører beslutninger om skole, siger han til Aftenposten.

Tallene fra Island kommer i slipstrømmen på regeringens beslutning om at åbne daginstitutioner og skolerne for børn fra 0-5 klasse.

Ekspert ikke bekymret

Onsdag 15. april er planen, at landets vuggestuer, børnehaver, fritidsordninger og de mindste klasser i folkeskolen lige så stille kan åbnes igen.

Og Ekstra Bladet har tidligere talt med Christian Wejse, der er lektor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet og forsker i infektionssygdomme.

Han er heller ikke bekymret.

- Jeg synes ikke, at der er stor grund til bekymring. Vi ved, at børn bliver meget lidt påvirket og får meget få symptomer på covid-19. Derfor er de formentlig også meget mindre smitsomme.

- Det er kun 0,1 procent af de børn, der får symptomer, som skal på sygehus. Og dødeligheden for børn er tæt ved nul, sagde Christian Wejse til Ekstra Bladet.

Genåbning for børn: - Jeg synes ikke der er stor grund til bekymring

Succeshistorie

På Island har daginstitutionerne været åbnet gennem hele udbruddet, mens der har været strenge karantæne krav fra personer, der er rejst ind i landet.

Derudover er der forbud mod at samles mere end 20 personer.

Selv om Island har testet knap en tredjedel af deres befolkning, så har de kun registreret 1648 tilfælde, mens seks mennesker er døde.