Verdens største nedlukning er forbi

262 dage.

Så lang tid har den australske storby Melbourne sammenlagt været lukket ned, men i dag kan millioner af mennesker se frem til at komme ud af verdens længste coronanedlukning.

Det skriver Reuters.

Australiens næststørste by har af flere omgange været lukket ned siden marts 2020, men torsdag klokken 23:59 australsk tid kan massevis af mennesker se frem til at få dele af deres frihed tilbage.

I øjeblikket er pubber, restauranter og caféer i fuld sving med at få fyldt lageret op, før dørene åbnes i aften. Det er dog et krav, at gæsterne er fuldt vaccineret, hvis de skal komme ind.

Derudover vil der være plads til 20 mennesker indendørs og 50 udendørs, og ligeledes vil det være obligatorisk at bære masker.

Frisørerne har også fået tilladelse til at slå dørene op igen - men for fem kunder ad gangen.

De australske myndigheder havde lovet at ophæve nedlukningen, når mindst 70 procent af borgere over 16 år var fuldt vaccineret mod corona i staten Victoria, hvor Melbourne er hovestad.

Ifølge Reuters bekræftede premierminister Scott Morrison torsdag, at dette mål nu var nået. Samtidig fortæller han ifølge selvsamme medie, at man kan frem til færre restriktioner, når vaccinationstallet rammer 80 og 90 procent.