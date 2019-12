Verdens største ofring af dyr er startet

Tirsdag er en religiøs festival, som varer to dage og kaldes 'verdens blodigste', startet i Bariyarpur i Nepal.

Den bliver afholdt hvert femte år, og her bliver mange tusinde dyr slået ihjel som ofringer til gudinden Gadhimai. Under den seneste afholdelse af ofringerne i 2014 anslås det, at 200.000 dyr måtte lade livet.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt BBC og The Guardian.

Foto: Prakash Mathema/Ritzau Scanpix

Opfylder ønsker

Traditionen startede, da en præst for århundreder siden fik at vide i en drøm, at ofringer ville få gudinden Gadhimai til at løslade ham fra fængsel.

I dag bruger de flere hundredetusinde deltager fra både Indien og Nepal det som en mulighed for at få deres ønsker opfyldt af gudinden.

Festivalen åbnes ved, at der ofres en ged, en rotte, en kylling, et svin og en due. Herefter ofres mange tusinde dyr, heriblandt okser.

Droppet aftale

Det var slet ikke meningen, at festivallen skulle gennemføres i år, da man i 2015 havde lavet en aftale med nogle dyrevelfærdsorganisationer om, at den ikke længere skulle gennemføres.

Den aftale har dog aldrig fundet sted, fortæller formanden for det tempel, som festivalen afholdes ved, Ram Chandra Shah, til BBC.

Tirsdag morgen stod omkring 200 slagtere derfor alligevel klar til at gennemføre ofringen af de mange dyr. Det forventes dog, at man vil ofre færre dyr i år, end man tidligere har gjort.

- Vi har prøvet at lade være med at støtte op omkring det, men folk har tiltro til traditionen og er taget herhen med deres ofringer, siger Birendra Prasad Yadav, som er medlem af den komité, der arrangerer festivalen, til nyhedsbureauet AFP.

Slagterne stod klar med skarpe sværd og store knive, som de dræbte dyrene med.