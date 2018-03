Verdens sureste kat er nu truet på sin popularitet: Se konkurrenten her

Den amerikanske internet-sensation 'Grumpy Cat' er verdens mest populære kat på de sociale medier, men nu trues den af en kat fra Kina, der er blevet kaldt verdens mest sørgmodige kat - se billeder her

Der er ingen tvivl om, at den amerikanske kat 'Grumpy Cat'(Sure kat) er verdens mest populære kat på de sociale medier. Den har millioner af følgere, og katten har indtjent en formue til sin ejer Tabatha Bundesen ved optræden i reklamer, musikvideoer og mange andre sjove opgaver for en sur kat.

Men nu trues verdens mest sure kat på sin førsteplads som verdens mest populære kat af katten Luhu fra Kina, der har mere end 165.000 følgere på sin instagram-profil og allerede er blevet udskreget som verdens mest sørgmodige kat. De politiske spændinger mellem USA og Kina er således røget helt ned på katte-niveau.

Verdens sureste kat Grumpy Cat ser i øvrigt altid sur ud på grund af voldsomt underbid kombineret med dværg-vækst. Og for verdens mest sørgmodige kat er det især ansigtstrækkene og øjnene, der er medvirkende til, at den altid ser så sørgmodig ud.

Hvilken kat synes du fortjener at være internettets mest populære kat?

#luhu :" i m shying~" - - #cat #cute #catloversclub #catofinstagram #angel #adorable #lovely #funny Et opslag delt af Maggie Liu (@lanlan731) den 12. Okt, 2017 kl. 10.19 PDT

Grumpy Cat stiller her op til et billede sammen med sin ejer Tabatha Bundesen i New York. (Foto: AP)