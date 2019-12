Verdens værste numse-løft: Det gik helt galt

Jabrena fra staten Georgia i USA tog tidligere på året det store spring og fik lavet et numse-løft hos en plastikkirurg, fordi hun ønskede at lave en lille ændring på sin krops-figur, som hun dengang selv syntes lignede en bønnestage.

Men operationen efterlod Jabrena med store smerter og en deformeret bagdel, som man på godt gammel dansk uden at overdrive kan kalde en vaskeægte 'hængerøv'.

Jabrena havde store smerter og var på ingen måder tilfreds med sit nume-løft. (Foto: Ritzau Scanpix)

- Jeg ville bare have en lille flot strut-numse og ikke dette store vedhæng, fortæller Jabrena.

Det skriver nyhedsbureauet Backgrid samt flere medier heriblandt news.com.au

Jabrena medvirkede efterfølgende i mediet E!'s TV-show 'Botched', der har specialiseret sig i at hjælpe kvinder, der har været udsat for mislykkede skønhedsoperationer.

Det gjorde hun i et desperat forsøg på at reparere på det mislykkede resultat af hendes numse-løft og for at få den numse, hun altid havde drømt om.

I programmet 'Botched' fortæller Jabrena historien om sit mislykkede numse-løft, og hun siger blandet andet følgende til programmets to kirurger Terry Dubrow og Paul Nassif:

- To uger efter operationen, begyndte hævelserne at forsvinde, og man kunne se implantaterne nærmest ude på siden af min numse som en slags fold i et par bukser. Men cirka en måned efter vendte implantatet sig helt inde i min numse, fortæller Jabrena til de to kirurger.

Jabrena hævder også i tv-programmet, at implantaterne begyndte at vende sig jævnligt i hendes bagdel. Hun mener selv, at det skete fire til fem gange om ugen.

- Det var meget ubehageligt. Og jeg fik også smerter.

Her tager Jabrena en selfie, hvor man tydeligt kan se hendes store problem. (Foto: Backgrid)

Kirurgerne Terry og Paul fortæller i 'Botched', at implantaterne i Jabrenas bagdel var sat ind i en slags 'lomme'. Men den 'lomme, der var skabt i kødet var lidt for stor. Det gav derfor mulighed for, at implantaterne kunne vende sig inde i hendes bagdel.

Kirurgen Terry Dubrow beskriver situationen som en slags 'numse-dilemma'.

- Vi kan sagtens hjælpe dig. Men vi ønsker ikke at reparere den mislykkede operation til et resultat, som du hader. Implantaterne er ikke kun placeret i en alt for stor 'lomme'. Men de er også placeret det forkerte sted i 'lommen', der gør det muligt for dem at vende sig, siger Terry Dubrow og tilføjer:

- Problemet er, at hvis vi bare tager implantaterne ud, så vil Jabrena blive efterladt med alt for meget løst hængede hud på sin numse, så vi udskifter et problem med et endnu større problem.

Terry Dubrow besluttede derfor at fjerne implantaterne og begynde forfra, således at både 'lommen' og implantaterne passede til hinanden. Operationen blev en succes, og Jabrena er nu fuldt tilfreds med sin nye numse.

- Takket være kirurg Terry Dubrow er jeg nu sluppet af med min hængende bagdel, og jeg har endelig fået den lille søde strut-numse, jeg altid har ønsket mig, siger Jabrena.

Her er før og efterbillederne. Jabrena er meget tilfreds med den nye numse, hun fik lavet af kirugerne i tv-programmet. (Foto: Backgrid)