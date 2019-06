Verdens vildeste pool? Svøm på toppen af en skyskraber

Der er udsigt til, at du i nær fremtid vil kunne tage en dukkert, samtidig med at du nyder en 360-graders udsigt over London fra toppen af en 55 etager høj skyskraber.

Det er Pool-virksomheden Compass Pool, der står bag planerne.

Den ambitiøse plan er ifølge virksomheden bag 'den første 360 graders infinity pool på toppen af en skyskraber' og kan indeholde 600.000 liter vand. Navnet på skyskraberen bliver 'infinity London', hvilket henviser til den type af pools, hvor det føles som om, at man kan svømme ud over kanten.

Poolen, der vil være i 220 meters højde, vil blive lavet af en afstøbning af akryl og vil have gennemsigtige kanter og bund, så besøgende nedefra kan se vandhundende plaske rundt oven over dem.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det er noget af et syn, for gæsterne i den kommende skyskraber 'Infinity London', når de løfter blikket. Foto: Compass Pools

Umiddelbart kan de væres vært at forestille sig, hvordan man kommer op i poolen, men det har designerne bag tænkt på. Vejen op til poolen går nemlig på ægte James Bond-maner via en specielt fremstillet trappe, der løfter gæsterne op gennem vandet.

- Normalt ville en simpel trappe fungere, men vi mente ikke, det var en god idé med trapper uden for bygningen eller i poolen, da det ville ødelægge udsigten - og det er heller ikke særligt smart at have 600.000 liter vand løbende ned i bygningen heller, forklarer designer og teknisk direktør i Compass Pool, Alex Kemsley, til mediet e-architect.

Det er langt fra første gang, at virksomheden designer pools til toppen af bygninger, men Alex Kemsley fortæller, at det her projekt alligevel er lidt mere specielt.

- Folk kommer oftest til os for at få designet infinity pools, men det er sjældent, vi har noget at sige i forhold til bygningens design, fordi ideen om en pool på toppen af taget ofte kommer, efter at bygningen er bygget.

- Men i det her projekt begyndte vi designarbejdet med at spørge os selv; hvordan får vi en bygningen under den?

Artiklen fortsætter under billedet ...

Man skal ikke lide af højdeskræk, når man svømmer mod kanten af poolen for at nyde udsigten. Foto: Compass Pools

Poolen kommer til at have et indbygget vindstyrkemåler, som skal holde øje med vindhastigheden. Samtidig vil et computersystem sørge for at regulere vandtemperaturen efter forholdende og sikre sig, at vandet ikke ryger ned i hovedet på folk, der går på gaden nedenunder.

Præcis hvor bygningen kommer til at ligge er endnu ikke besluttet, men konstruktionen forventes at gå i gang næste år, når byggeplanerne er endeligt bekræftet.