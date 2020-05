Verdensbanken advarer: 60 millioner kan ende i ekstrem fattigdom

Chef for Verdensbanken, David Malpass, forventer, at den globale økonomiske vækst vil krympe med fem procent som en direkte konsekvens af coronakrisen

Verdensbanken advarer om, at coronakrisen kan presse omkring 60 millioner mennesker ud i ekstrem fattigdom.

Det skriver AFP.

Den globale coronakrise har allerede betydet, at millioner af mennesker har mistet deres job, har set deres forretning smuldre eller sågar måttet gå fra hus og hjem. Og her er verdens fattigste ikke gået fri. Tværtimod.

- Millioners levebrød er ødelagt og sundhedssystemer er under stort pres verden over, siger David Malpass, der er chef i Verdensbanken, hvis opgave det er at bekæmpe fattigdom.

- Vores estimat er, at op mod 60 millioner mennesker vil blive skubbet ud i ekstrem fattigdom. Det betyder, at de landinger mod fattigdom, der er sket i de seneste tre år, vil gå tabt, siger han ifølge BBC.