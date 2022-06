Verdensbanken advarer: Frygter kæmpe økonomisk nedtur

Lande verden rundt risikerer recession.

Sådan lyder advarslen fra Verdensbanken, som frygter, at lande, der allerede er hårdt ramt som følge af coronapandemien, kan lide endnu større økonomisk nedtur på grund af krigen i Ukraine.

Det skriver BBC.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Ekstra Bladet giver dig hver dag et overblik over de seneste nyheder fra krigen i Ukraine Få et overblik over seneste nyt fra Ukraine.

Svært at undgå

Udviklingslande i Europa og Østasien kan stå over for en 'stor recession', advarer Verdensbanken.

Samtidig er risikoen for høj inflation og lav vækst også højere, lyder det fra David Malpass, præsident for Verdensbanken.

- Krigen i Ukraine, nedlukninger i Kina, forstyrrelser af forsyningskæder og risikoen for stagflation (en sammentrækning af ordene stagnation og inflation, red.) hæmmer væksten. For mange lande bliver recession svær at undgå, siger Malpass.

Kan vare årevis

Rusland og Ukraine topper listen over lande, der risikerer den største økonomiske nedtur.

Men krigen i Ukraine har også sendt økonomiske chokbølger til lande, som ligger flere tusind kilometer væk. Samtidig kæmper mange lande allerede med at finde økonomisk fodfæste igen efter pandemien.

- Selv hvis en global recession afværges, kan smerten ved stagflation fortsætte i adskillige år, medmindre store forøgelser i forsyningen sættes i gang, siger David Malpass.