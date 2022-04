Verdensbanken: Ukraine-krigen kan forårsage største prischok i 50 år

En spritny prognose fra Verdensbanken varsler enorme prisstigninger på alt fra gas til hvede og bomuld.

Ifølge flere eksperter medfører krigen 'et massivt chok på råvaremarkederne'.

Det skriver norske Børsen.

- Der lægges op til det største råvarechok, vi har oplevet siden 1970'erne. Ligesom dengang bliver chokket forværret af nye restriktioner på fødevarer, brændstof og gødning, siger Indermit Gill, der er vicepræsident for Verdensbankens afdeling for retfærdig vækst, finansiering og institutioner.

Enorm mangel på mad

Effekterne vil kunne mærkes over hele kloden, men Peter Nagle, der er en af forfatterne bag rapporten, understreger over for BBC, at de fattigste er særligt udsatte.

- Vi er specielt bekymret for de fattigste. De bruger en større andel af deres indtægt på mad og energi. De er ekstra sårbare, siger han ifølge BBC.

I Sri Lanka er befolkningen gået på gaden, da der er akut mangel på mad og brændstof. På billedet har de samlet sig foran indgangen til præsident Gotabaya Rajapaksas kontor. Foto: Ishara S. Kodikara / Ritzau Scanpix

Advarslen er helt i tråd med Norges FN-ambassadør, Mona Juul, der gav interview til netop Børsen tidligere på ugen.

- Kombinationen af corona, klimakrise og konflikter har allerede ført til enorm mangel på mad i mange lande over hele verden. Så kommer Ruslands angreb på Ukraine oven i det, hvilket har direkte konsekvenser for fattige mennesker verden over, siger Mona Juul.

Før krigen kom mere end halvdelen af den mad, som World Food Program distribuerer i hungersnødramte regioner, fra Ukraine.

Oliepris på himmelflugt

Rusland lukkede onsdag for gashanerne til Polen og Bulgarien, fordi de nægtede at bøje sig for Putins krav om betaling i rubler.

Ifølge Bloomberg gav det en øjeblikkeligt stigning i de europæiske gaspriser på 24 procent. Imidlertid står Rusland fortsat for 30-40 procent af Europas gasbehov, hvorfor russerne står med de bedste kort på den korte bane, lyder det fra SEB's chefanalytiker for råstoffer, Bjarne Schieldrop.

Energipriserne steg voldsomt, efter Rusland meddelte, at de lukkede for gassen til Polen og Bulgarien. Billedet er et hub for gas i Rembelszczyzna, der ligger i nærheden af Polens hovedstad, Warszawa Foto: Janek Skarzynski / Ritzau Scanpix

Verdensbanken vurderer, at krigen i Ukraine kan presse energipriserne op med mere end 50 procent.

Samtidig forventes prisen på Nordsøolie at være over 100 dollars som gennemsnit for 2022. Det svarer til en stigning på mere end 40 procent i forhold til året før. Det er det højeste niveau siden 2013, skriver Børsen.

Rationerer madolie

I går, onsdag, meldte Rema 1000, Coop og Salling Group, at de sætter loft på, hvor meget madolie kunder må købe ad gangen.

- Det gør vi af hensyn til kunderne, så der bliver nok til alle. Vi har ikke aktuelt mangel på olie, men indfører det af rettidig omhu, sagde kommunikations- og analysechef Lars Aarup til Ritzau.

Ifølge Verdensbankens analyse har de globale fødevarepriser allerede nået niveauer, der aldrig før er registreret i de 60 år, de har overvåget fødevaremarkedet.

Ukraine er en stor eksportør af afgrøder som solsikkeolie - men krigen har kraftigt reduceret forsyningerne. Foto: Ben Stansall / Ritzau Scanpix

Derfor har lederen af Verdensbanken udviklingsgruppe, Ayhan Kose, endnu en dyster forudsigelse.

- Prisstigninger på fødevarer og energi har enorme menneskelige omkostinger. Det vil med stor sandsynlighed stoppe de fremskridt, vi har haft, i forhold til at reducere fattigdom. Derudover vil højere fødevarepriser forstærke inflationspresset rundt om i verden, siger Ayhan Kose.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

To danske reportere befandt sig pludselig midt i en kugleregn på østfronten i Ukraine i slutningen af februar. Hør om skyderiet og flugten i andet afsnit af 'Dårligt nyt fra Østfronten' herunder eller i din podcast-app