Verdensbankens tro på 2021 falder

Verdensbankens økonomiske vejrudsigt spår nu, at skyerne bliver mørkere i 2021, end de var sidste år.

Således sænker verdensbanken forventningerne 0,2 procentpoint til 4,0 for 2021 i forhold forventningerne hidtil. Væksten i 2020 var 4,3 procent.

Men selvom der altså er økonomisk uvejr i horisonten, er det ikke nødvendigvis helt skidt, vurderer Las Olsen, cheføkonom, Danske Bank.

- Det bar den vej, fordi vi jo generelt set både herhjemme, men også andre steder i verden, har fået nye restriktioner på økonomien, siger han.

- Det gode er, at det er ikke finanskrisen om igen. Forbruget falder, fordi vi ikke må købe ting, og det betyder, at det vender tilbage, når vi igen må bruge penge.

Nogle klarer sig

Han peger på boligmarkedet som en indikator på, at det ikke er en dybfølt økonomisk krise.

- Normalt i en krise falder mere eller mindre alting. Der er ikke noget, som stiger. Men i denne krise falder det, der er lukket ned, mens en del af det, der ikke er lukket ned, klarer sig bedre, siger han:

- Hvis man ikke må flyve til Thailand, kan man gøre noget andet, som er dyrt, og det er eksempelvis at flytte.

Generelt er hjemmet et sted, hvor folk er klar på at bruge penge, siger han.

- Folk leder efter andre ting, som de kan bruge penge på. En af de ting er boligmarkedet – måske også fordi man i højere grad har brug for at være hjemme. Det er helt generelt, at huspriserne er steget. Byggemarkeder og elektronik klarer sig også rigtig godt.

Han forventer, at hvis vaccinerne slår ordentlig igennem, vil der også komme en økonomisk opblomstring, når Danmark igen lukker op:

- Mange er blevet arbejdsløse, og selvstændige har ikke tjente det, de har håbet på. Men folk bruger ikke de samme penge under nedlukningen, siger han.

- Vaccinen er på vej, og folk har sparet penge op, som de er klar til at bruge. Når vi får en genåbning i foråret, er det den rigtige genåbning, og så forventer vi også, at opsvinget kommer, siger han.