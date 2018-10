Verdensberømt bordelejer død

Dennis Hof, den berømte, amerikanske bordelejer, er fundet død få timer efter, at han havde fejret sin 72 års fødselsdag med en fest for 100 gæster.

Hof blev tirsdag fundet livløs i sin private kabine på bordellet Love Ranch, der ligger vest for Las Vegas i den amerikanske delstat Nevada.

Det var pornostjernen Ron Jeremy, som selv havde deltaget i festen, der fandt Dennis Hof død. Det oplyser sherif Sharon Wehrly til Associated Press.

Wehrly fortæller, at Hof aftenen forinden havde holdt fest på et lokalt kasino med en gæsteliste, som blandt andre talte Ron Jeremy, bordelmutter Heidi Fleiss og eks-sherif Joe Arpaio.

- Han sad på en stol og talte med folk, da jeg forlod festen klokken 22 (mandag aften lokal tid, red.), siger Wehrly, der også var med som gæst.

Heidi Fleiss og Ron Jeremy forlader Love Ranch-bordel, hvor Dennis Hof blev fundet død. Foto: AP

Liget af bordelejer Dennis Hof bæres væk. Foto: AP

Ifølge sheriffen er der ingen mistanke om en forbrydelse, men sagen efterforskes, og liget af den berømte alfons skal obduceres.

Dennis Hof levede ikke et kedeligt liv. Han blev et verdenskendt navn via HBO-serien 'Cathouse' og har i biografien 'The Art of the Pimp' fortalt, at han havde sex med over 4000 kvinder.

Trump-fan

For nyligt stillede han op til et lokalvalg for Det Republikanske Parti, og trods dødsfaldet kommer hans navn fortsat til at optræde på stemmesedlen 6. november.

Dennis Hof var tidligere en varm tilhænger af demokraten Hillary Clinton, men han skiftede siden parti og erklærede sig som helhjertet fan af Donald Trump.

'The Trump from Pahrump', kaldte Hof sig selv med henvisning til byen, hvor hans bordeller ligger.

Dennis Hof nåede at have sex med over 4000 kvinder. Foto: AP

Hof ejede fem bordeller i Nevada, som er den eneste delstat i USA, hvor bordelvirksomhed kan være lovligt. Der er omkring 20 lovlige bordeller i staten.

Det var på Hofs Love Ranch-bordel, at NBA-stjernen Lamar Odom i 2015 var tæt på at miste livet.

Lamar Odom, der skulle skilles fra Khloe Kardashian, havde i flere døgn festet med prostituerede og narko, da hjertet sagde stop. Lægerne nåede dog at redde hans liv.