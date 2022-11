Verdensberømt kunstner laver værk i bomberamt ukrainsk by

Efter lang tids stilhed giver den britiske kunstner Banksy igen lyd fra sig.

Den anonyme gadekunstner har lavet et nyt værk i den ukrainske by Borodyanka uden for hovedstaden Kyiv.

Banksy har lagt et billede af værket op på sin Instagram-profil. Det viser en kvindelig gymnast, der står på hænder på en ødelagt bygning.

Borodyanka var blandt de første ukrainske byer, der blev angrebet af russiske luftvåben, efter at Putin invaderede Ukraine i februar.

Værket har fået det simple navn 'Borodyanka, Ukraine', og der er ikke yderligere informationer om det.

Kontroversiel kunstner

Banksy er verdenskendt for sin politiske kunst, der popper op i gadebilledet rundtomkring i verden. Kunstneren har lavet talrige værker i krigsramte områder.

Han er også en kontroversiel skikkelse i kunstverdenen. Ud over at Banksy har formået at forblive anonym i mere end to årtier, har han udfordret den etablerede kunstscene.

Det skete blandt andet, da Banksy-værket 'Girl with baloon' blev solgt på auktion i 2018. Da hammeren faldt på 1 million pund, blev værket skåret i strimler af en indbygget makulator.