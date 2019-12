Verdenskendt kat død: 'Har reddet tusindvis af liv'

Internetsensationen Lil Bub er gået bort otte år gammel.

Det skriver den kendte kats ejer, Mike Bridavsky, på sin Instagram-profil.

'Søndag morgen mistede vi det reneste, sødeste og mest magiske væsen, der har levet på planeten. Bub var så glad og fuld af kærlighed', lyder det i det lange opslag.

Katten, der har over to millioner følgere på det sociale medie, døde fredfyldt, mens den sov.

Hun havde ellers været frisk dagen før, men som ejeren fortæller, er det ingen hemmelighed, at Lil Bub led af en knoglesygdom, der forkortede hendes liv.

'Vi er helt knuste', lød det yderligere i opslaget.

Lil Bub blev reddet i 2011, da hun blev fundet efterladt i et skur sammen med sine søskende og mor.

Det stod hurtigt klart for ejeren, at hun ville kræve lidt ekstra pleje, fordi hun havde nogle genetiske anormaliteter.

Hun var en 'permakilling' hvilket betyder, at hun ville forblive killingestørrelse resten af sit liv. Katten var dværg og havde andre genetiske sygdomme.

Alle sygdommene gjorde dog ikke Bub mindre populær og med sine mange følgere, har hun sat fokus på dyrs genetiske sygdomme og hjulpet med indsamlinger.

'Bub har gjort en stor forskel i verden for dyrevelfærd og i mange menneskers liv verden over. Hun har bogstaveligt talt reddet flere tusinde liv. Hun startede den første internationale fond for dyr med specielle udfordringer, og hun har været forsøgsdyr i forskning om genetisk og biologisk research, og hun har hjulpet med at indsamle over 700.000 dollars til dyr i nød. Hun har spredt et budskab om udholdenhed, positivitet og vedholdenhed til mennesker over alt i verden'.

Derfor er Mike Bridavsky også sikker på, at hendes eftermæle vil leve videre.

'Hendes ånd, magi og overvældende energi er stadig med os. Hun husker os på, at vi skal være bedre. Jeg er så taknemmelig for, at jeg har fået lov til at passe på dig. Vær sød at besøge os alle i vores drømme', afslutter han opslaget.