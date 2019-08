Verdenskendt pornostjerne lever på gaden

Jenni Lee, med det borgerlige navn Stephanie Sadorra, har skiftet et liv i pornoindustrien ud med et som hjemløs i tunnelerne under Las Vegas

Det er en noget mindre glamourøs tilværelse som det hollandske tv-hold fra RTL fik at se, da de under en dokumentar om hjemløse i tunnelerne under Las Vegas mødte den tidligere verdenskendte pornostjerne Jenni Lee.

Jenni Lee, der rigtigt hedder Stephanie Sadorra, har siden sin sidste film i 2016 skiftet pornoen ud med et liv som hjemløs.

Nu lever hun under den kendte 'The Strip' i Las Vegas sammen med flere tusinde andre hjemløse.

Men det er et liv, som hun har lært at værdsætte.

Den sidste film hun medvirkede i var 'Horny Housewives' fra 2016. Foto: Facebook

Åbne mennesker og respekt

Den 36-årige, der er rangeret som nummer 119 på Pornhubs liste over bedste pornostjerner, var næsten ikke til at kende, da hun fortalte dokumentarholdet om livet under jorden.

- Det er ikke så svært et liv, som man måske kunne tro. Folk er altid respektfulde. Alle er søde ved hinanden, hvilket du ikke finder 'oven over'. Jeg er glad, jeg har alt, hvad jeg behøver her, fortæller hun i interviewet.

Det er et noget hårdere liv, den kun 36-årige kvinde lever nu. Foto: RTL5

Jenni Lee fortæller da også åbent om tiden som pornostjerne.

- Jeg blev faktisk virkelig berømt. Måske lidt for berømt. Jeg skulle stadig være på en liste over de 100 bedste et eller andet sted. Jeg plejede at være så lækker.

Det er ikke helt sikkert, hvor længe Jenni Lee har levet som hjemløs, men hendes sidste film var i 2016, og hun tog et billede af sig selv i en tunnelerne til sin Facebook-profil i 2017.

Jenni Lee bor nu på gaden, hvor hun har fundet et stort kammeratskab med de andre hjemløse. Foto: RTL5

Stadig populær

Der er ingen rindende vand i tunnelerne, men hun er glad for sin beslutning.

Hun fortæller i interviewet, at livet under jorden har givet hende mulighed for at finde meget ægte venskaber.

Hendes profil på Pornhub har stadig omkring 45.000 følgere, og hun har omkring 135 millioner visninger af sine film på hjemmesiden.

Jenni Lee startede som 19-årig med at være med i flere tv-reklamer som 21-årig. var hun med i sin første pornofilm.