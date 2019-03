Verdenskendt tradition: Maler storbyens flod grøn

Irland og irere i hele verden fejrer St. Patrick's Day d. 17 marts, men hvorfor gør de egentlig det?

Historien om den irske helgen begyndte for omkring 1700 år siden, hvor England var en del af det kriseramte Romerige. Det fik ifølge myten det irske folk til at udnytte situationen og tage på plyndretogt i nabolandet. Her tog de adskillige slaver, og en af dem var den 16-årige brite Patrick.

Tilbage i Irland blev den unge mand sat til at passe får hos sin nye 'ejer', men slap efterfølgende fri og var derfor på flugt. Det lykkedes ham at blive genforenet med sin familie, efter han blev samlet op af et skib og fragtet tilbage til hjemlandet. Men her sluttede forholdet til Irland ikke.

Patrick valgte at modtage undervisning på et kloster, og efter et par år besluttede han sig for at drage tilbage til Irland for at missionere. Her blev han hurtigt udnævnt til biskop, og fik stor betydning for, at kristendommens indtog i det grønne land. Blandt andet var han med til at døbe syv konger fra forskellige kongedømmer, inden han døde år 461 d. 17 marts.

Efterfølgende er netop den dato blevet irernes nationaldag, og den bliver fejret med øl, musik og grønt tøj i massevis.

Men hvad så med den klassiske firkløver? Det skyldes, at St. Patrick forklarede treenigheden til de ikke-troende ved at vise en firkløver. Skål og 'Happy St. Patrick's Day'.

Kilde: Kristendom.dk og Berlingske.