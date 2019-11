Verdenskendt turistby i nødretstilstand

Regeringen i Italien indfører nødretstilstand i den ikoniske by Venedig, efter at en tidevandsbølge tirsdag oversvømmede store dele af byen.

Den italienske statsminister Guiseppe Conti kalder katastrofen 'et slag mod landets hjerte', skriver BBC News.

Ifølge statsministeren vil regeringen sørge for hurtigt at skaffe ressourcerne til at komme problemet til livs, efter at byen blev dækket af næsten to meter vand, som har beskadiget byens kunstneriske arv og medført strømafbrydelser i store dele af Venedig.

Markuspladsen som er en af de laveste dele af byen, blev hårdest ramt og forventes reparationer for flere hundrede millioner euro.

Van(d)vittige billeder: Værste oversvømmelser i over 50 år