Verdensmestre i søde sager: Fødevarestyrelsen vil hjælpe familier

Danske børnefamilier er dårlige til at følge Fødevarestyrelsens anbefalinger, når det kommer til søde sager. Nu opfordrer styrelsen kommuner til at være med i kampen for mindre sukker

Modstår du fristelsen med rækkerne af søde sager oppe ved kassen i supermarkedet?

Hvis ikke, så er du langtfra alene, og det vil Fødevarestyrelsen gerne ændre med projektet 'Er du for sød?', oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

'Vi spiser næsten alle sammen for sødt. Samtidig bliver forældre bombarderet med gode råd om alt fra skærmforbrug til motion og opdragelse generelt. Det er vi helt klar over, og det er derfor en balancegang at tale om det, så det ikke opleves som en løftet pegefinger,' siger Anne Pøhl Enevoldsen, der er enhedschef i Fødevarestyrelsen.

Danmark er faktisk det land i verden, hvor der bliver købt allermest slik, og danske børn får derfor fire gange flere godter, end hvad Fødevarestyrelsen anbefaler er passende.

Det betyder, at cirka 20 procent af det daglige energiindtag består af søde sager, hvor Fødevarestyrelsen anbefaler, at det kun er fem procent.

Lavthængende frugter

Det er allerede lykkedes at skære slikforbruget en smule ned hos 100 familier i Hvidovre Kommune, som har været del af et pilotprojekt med netop det formål.

Derfor vil Fødevarestyrelsen sammen med Nordea-fonden i ryggen få flere kommuner med i projektet 'Er du for sød?'.

Der er afsat 13,8 millioner kroner til at komme sukkerforbruget til livs, og det er penge nok til, at op til 15 kommuner kan være med.

Her vil sundhedsplejersker og tandlæger ude i kommunerne få redskaber til at hjælpe børnefamilierne.

'Det søde er ikke forbudt. Problemet er, at det fylder så stor en del af børnenes kost, at det tager pladsen fra den sunde mad – og får man søde vaner, hænger de ofte ved. Derfor handler det om som forældre at starte med de lavthængende frugter.'

'Kan man erstatte eftermiddagskiksen og mælkesnitten i madpakken med skåret frugt, bær eller knækbrød? Kan halvdelen af fredagsslikket skæres fra, uden at det går ud over hyggen? Og kan vi servere lidt mindre safte- og sodavand? Vi behøver ikke undvære det søde, men skære ned dér, hvor det er nemmest,' siger Anne Pøhl Enevoldsen.