Verdensomspændende krise rammer danske julegaver

Over hele verden mangler der elektronik, biler og tekstiler, og ifølge analytiker Mathias Dollerup Sproegel kommer det til at kunne mærkes under juletræet

Kinesiske havne lukker, fabrikker mangler materialer, og produktioner sættes i stå.

Det virker måske som et fjernt problem, men når Black Friday og julehandlen skydes i gang, kommer problemerne i fremstillingssektoren til at kunne mærkes i de danske hjem.

- Vi står midt i en global forsyningskrise, hvor der er mangel på en lang række varer, og samtidig er der store prisstigninger på de samme varer, fortæller Mathias Dollerup Sproegel, der er makroanalytiker i Sydbank.

- Som forbruger betyder det, at man skal være ekstra tidligt ude med ønskelisten, for vi er i en situation, hvor man kan komme til at mangle gaver under juletræet.

Helt konkret mangler der blandt andet iPhones, tekstiler og biler.

- Netop biler er et fantastisk eksempel på de her forsyningsproblemer. Vi snakker leveringstider på op til seks til 12 måneder på biler.

At bilsektoren er så presset, skyldes især at produktionen slugter rigtig mange mikrochips. Mikrochips er blevet en mangelvare, fordi der er reelt kun er to store producenter på markedet, og produktionen ikke bare kan øges med et snuptag.

Hos Mercedes-Benz vurderer man, at kongle kunder kommer til at vente over et år på en ny bil. Foto: Mercedes-Benz

En perfekt storm

Men den globale forsyningskrise kan ikke blot reduceres til et spørgsmål om mikrochips.

- Det skyldes en 'perfekt storm', forklarer Mathias Dollerup Sproegel.

- Under corona så vi store nedlukninger af den globale servicesektor, og det betød, at vi fx ikke kunne rejse til Thailand eller gå ud og spise, som vi plejede at gøre, og det har fået forbrugerne til at opbygge store opsparinger.

Det har sendt pengene over i varehandlen, og dermed skabt en efterspørgsel, der langt oversteg produktionen.

- Vi har samtidig været ramt af en nedlukning i produktionsfaciliteter i Asien, og i Kina har man nultolerancepolitik over for corona, så ved det mindste tilfælde af corona, lukker man produktioner og havne ned.

Verdens tredjemest travle containerhavn, Ningbo Zhoushan i Kina, lukkede to uger i august, fordi en havnearbejder var blevet testet positiv. Foto: Suo Xianglu via www.imago-images/Ritzau Scanpix

Stigende priser

Krisen i fremstillingssektoren kommer i værste fald ikke kun til at betyder julegavemangel og tomme hylder.

Som følge af forsyningskrisen stiger priserne, og ifølge Mathias Dollerup Sproegel vil folk opleve, at pengene simpelthen ikke rækker.

- Inflationen løber simpelthen fra inkomsterne. Købekraften bliver udhulet, og der er en sandsynlighed for en mild recession i verdensøkonomien.