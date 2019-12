Verdensrekord? Hunden Mary Jane føder 21 hvalpe

Joanne Hine fra Isle of Man i England fik at vide, at hendes hund, Mary Jane, skulle føde mellem seks og otte hvalpe. Det var dog et tal, hun hurtigt kunne gange op, da fødslen først gik i gang, beretter Daily Mail.

Hunden bar nemlig på hele 21 hvalpe, som alle blev født naturligt. Der kunne derfor snildt være tale om en verdensrekord målt på naturlige fødsler, da rekorden ifølge Guinness rekordbog på 24 hvalpe kom i hus ved hjælp af kejsersnit.

- Jeg er så stolt af hende. MJ (Mary Jane, red.) klarede det hele selv, kun med lidt hjælp fra Annie og Ruth fra Jane Callow Veterinary Practice ved sin side, siger Joanne Hine.

En tydeligt udmattet Mary Jane med de fleste af hvalpene. Foto: IOM Newspapers/SWNS/Ritzau Scanpix

Det var dog ikke alle 21, der var i live efter fødslen.

Desværre var seks af hvalpene nemlig dødfødte, og kort efter døde en til. De resterende 14 har de til gengæld godt, selvom der er kamp om moderens ni brystvorter.

Joanne sover nu i køkkenet for at sikre sig, at hvalpene har det godt.

- Fordi ikke alle kan fodres af Mary Jane, er det en holdindsats at give alle hvalpene flaske på skift, siger hun.

Alle hvalpe har tilsyneladende arvet moderens sorte og hvide nuancer, mens de har arvet ansigt fra faderen, som er en bullmastiff krydset med en rottweiler.

Moderen er en Grand Danois krydset med en amerikansk bulldog.

Indtil videre har kun to af hvalpene fundet et nyt hjem. Selv skal moderen kastreres, da ejeren Joanne Hine har læst, at kuld nummer to kan være endnu større end det første. Det er måske meget forståeligt.

