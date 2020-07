Vermund angriber kommune: - Sygt system

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

- Det er så grusomt. Man har ikke lyst til at se det til ende.

Sådan siger Pernille Vermund, der er formand for Nye Borgerlige, efter Ekstra Bladet mandag bragte de første klip fra den omstridte TV2-dokumentar om plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.

TV2 har indtil videre intet bragt fra dokumentaren, da det er lykkedes Aarhus Kommune at få nedlagt et fogedforbud.

Kommunen begrunder forbuddet med, at man vil beskytte den 90-årige demente Else, som man ser blive udsat for grove overgreb på flere skjulte optagelser fra plejehjemmet.

Kræver svar fra ældreminister: - Rystende

Denne sag er så forfærdelig at man næsten ikke ved hvor man skal begynde. Ansatte, der har glemt hvad medmenneskelighed og respekt betyder. En kommune der prøver at skjule sagen for offentligheden. Det er uværdigt og rystende. Føj! — Søren Pape Poulsen (@SorenPape) July 7, 2020

Vred Pape: 'Det er en skandale'

Tillid sat på prøve

Det er imidlertid en beskyttelse, som Elses værge og hendes familie slet ikke er interesseret i. Derfor har de givet Ekstra Bladet lov til at bringe optagelserne.

- Vores tillid til myndighederne bliver jo virkelig sat på prøve af de optagelser. Det vidner om et sygt system, at Aarhus Kommune og landsretten ikke vil have de her optagelser vist, mener Pernille Vermund.

- Man skal tvinge sig selv til at se videre. Jeg har selv en mor på plejehjem, gudskelov et godt et. Men tænk hvis ens egen mor kom i den situation – og vi må allesammen tænke, at vi kan risikere at ende i noget lignende, når vi bliver gamle.

- Åbenbart fordi der er en større beskyttelse af de ansatte end af den borger, der bliver udsat for det her. Det er under al kritik.

Til halloween-fest i lorteble

- Vi skal aldrig acceptere et system, der behandler borgerne sådan, siger Pernille Vermund. Foto: Jens Dresling

Formand om TV2-afsløringer: - Langt værre end jeg havde troet

Forbud skal ophæves

Ekstra Bladet har både i dag og mandag aften forgæves forsøgt at få DF-rådmand Jette Skive (DF) fra Aarhus Kommune i tale om sagen. Hun sagde tidligere i dag til Ritzau, at der er tale om 'ulovligheder', når optagelserne alligevel kommer frem.

Pernille Vermund mener, at rådmanden og kommunen bruger kræfterne et helt forkert sted.

- Naturligvis bør det forbud fra landsretten ophæves. Det er vildt, at man kan nedlægge forbud mod det her. Det her skal frem.

- Hvis man holder det skjult og forsøger at tysse det ned, så er man ude i et sygt ærinde.

Her er TV2-optagelserne Danmark ikke må se

Derfor bringer EB klippene TV2 har forgæves forsøgt at få lov til at bringe dokumentaren, der afslører alvorlige overgreb og svigt hos ældreplejen i Aarhus Kommune. Først i fogedretten og senere ved landsretten er det nemlig lykkedes kommunen at stoppe udsendelsen. Ifølge kommunen sker det for at beskytte den demente kvinde, som har været udsat for overgrebene. Kommunen mener nemlig, at de har pligt til at beskytte kvinden mod, at optagelserne vises, selvom både hendes værge og familie støtter en offentliggørelse af optagelserne. Familien har ellers i flere år forsøgt at få en dialog med kommunen og løst de voldsomme problemer, som dokumentaren nu afslører. Indtil nu har de mange møder været forgæves, mener familien. Elses værge, hendes barnebarn Charlotte Ahm, samt Elses syv børn har derfor givet Ekstra Bladet samtykke til at bringe udvalgte klip fra dokumentaren, der beviser, at familien havde ret. Og som viser, at både Aarhus Kommune og andre danske kommuner bør gå langt mere systematisk til værks og sikre, at hverken Else eller andre sagesløse ældre som Else udsættes for uværdig behandling og ulovlig magtanvendelse i ældreplejen. Vis mere Luk

Frygtede de ville slå hende ihjel

På familiens side

Partiformanden har også stor sympati med familien til demente Else.

- Man er oppe imod nogle kræfter, hvor man skal være stærk for at kæmpe imod. Jeg føler dybt med den familie, som i den grad er blevet mishandlet af systemet. Det er en skændsel, at det kan lade sig gøre.

- Pårørende eller værgens samtykke bør gælde i denne type sager. Hvis man har med at gøre med et barn, som naturligvis er umyndig eller en syg eller ældre, som ikke længere kan tage vare på sig selv, så må det være den nærmeste familie, som har sidste ord i sådan en sag.

- Vi skal aldrig acceptere et system, der behandler borgerne sådan. Puha.