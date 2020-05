Vermund: Falske forudsætninger

Pernille Vermund (NB) tror ikke på Mette Frederiksen, når hun siger, at hun ikke kendte til ændringen af afstandskravet fra to meter til en meter

Museer, biografer, forlystelsesparker og zoologiske haver ville kunne åbne i fase to, hvis de politiske partier, der er blevet enige om genåbningsplanen, havde kendt til ændringen af afstandskravet fra to meter til en meter.

- Vi ville kunne nå frem til endnu mere åbning, hvis vi havde kendt det nye afstandskrav. Er det rigtigt, har vi indgået en aftale på falske forudsætninger, lyder det fra Nye Borgerliges leder, Pernille Vermund, under Folketingets spørgetime tirsdag.

Det er statsministeren ikke enig i.

- Der er ikke ét eneste land, der åbner det hele på én gang. Danmark er et af de lande, der kan åbne op først. Det har ikke noget med afstand at gøre. Det har at gøre med, at vi laver en kontrolleret åbning i faser. Så er der forskel på, hvor meget og hvor hurtigt, man kan åbne op. Det er en svær prioritering, siger Mette Frederiksen.

Dybt uenige

Pernille Vermund er forundret over, hvorfor statsministeren ikke involveret hende og de andre partiledere i tankerne om de nye afstandskrav - for i så fald betyder det, at de danske sundhedsmyndigheder har en meget særpræget måde at træffe beslutninger på.

- Hvis statsministeren ikke vidste, at de nye retninglinjer var undervejs, betyder det, at Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen bare har fundet på det (de nye afstandskrav, red.) over søndags-krydderen, siger hun med et smil på læben.

- Det har ikke noget med afstandskravet at gøre, hvad vi blev enige om at åbne op, svarer statsministeren skarpt.

- Jeg er stadig dybt uenig. En af konsekvenserne er, at zoo ikke er åbnet - tværtimod har zoologiske haver fået et påbud, svarer Vermund igen.