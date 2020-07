Vermund: - Sådan er vores statsminister også

Statsminister Mette Frederiksen (S) er onsdag blevet gift med filminstruktøren Bo Tengberg.

De to har flere gange måttet udskyde deres bryllupsplaner, men de er altså nu lykkedes for dem at blive gift.

Efter nyheden sender flere lykønskninger til statsministeren.

Formand for Venstre Jakob Ellemann-Jensen:

'Stort tillykke til Mette Frederiksen, der her til eftermiddag er blevet gift med sin Bo, som er en ualmindeligt rar og behagelig fyr!'

Formand for Nye Borgerlige Pernille Vermund:

'Da Lars (Tvede red.) og jeg blev gift midt i valgkampen sidste år, fik jeg en sød hilsen fra Mette Frederiksen. For sådan er vores statsminister også.'

'En god kollega - selv for en kvinde, der politisk står på den modsatte fløj og som dengang endnu ikke var valgt i Folketinget.'

Løsgænger og tidligere politisk leder for Alternativet Uffe Elbæk:

'Kan kun sige tillykke, tillykke, tillykke til dig Mette og dig Bo. Kærligheden er det største. Punktum.'

Kan kun sige tillykke, tillykke, tillykke til dig Mette og dig Bo. Kærligheden er det største. Punktum. #dkpol https://t.co/3ma6F8S2UF — Uffe Elbaek (@uffeelbaek) July 15, 2020

Fødevareminister Mogens Jensen (S):

'Stort og varmt tillykke til Mette og Bo!'

Folketingsmedlem for Radikale Venstre Anders Kronborg:

'Stort TILLYKKE til Mette og Bo.'

Medlem af Folketinget for Radikale Venstre Kristian Hegaard:

'Størst af alt er kærligheden. Stort tillykke.'

Klimaminister Dan Jørgensen (S)

'Stort tillykke.'