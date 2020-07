Verner gør det gratis: - Staten kan ikke være det bekendt

Hverdagsaktivisten Verners initiativ er for småt til, at Bygningsstyrelses direktør vil kommentere det

I flere år har christianshavnerne kunnet betragte den gamle Miljøstyrelse i Strandgade 29 forfalde mere og mere. Statens bygning blev i stigende grad overmalet med graffiti og fingertegninger i snavset. Obskøne ord og penisser i alle størelser prægede gadebilledet i øjenhøjde, så ingen hverken turister eller lokale kunne slippe for synet i et område, hvor der hæges om udtrykket bl.a. med flere fredninger.

Mister 100 mio. om året: Spøgelseshuse koster staten kassen

Strandgade 29 havde udviklet sig til en øjebæ med beskidte ord og tegninger. Det faldt Verner Rye for brystet. Privatfoto

- Jeg har gået forbi flere gange, og pludselig blev det for meget, så jeg hentede mit gode gamle vinduespudsegrej og gik i gang - ganske gratis. Faktisk syntes jeg ikke, at vi kunne være bekendt at have sådan en gang snavs stående. Og de ansvarlige i staten gør tilsyneladende intet selv. Det kan de virkelig ikke være bekendt over for os, der skal gå og se på sådan en øjebæ, fastslår en indigneret Verner Rye.

Hverdagsaktivisme

Den 57-årige christianshavner er har været coach i mange år og har klienter i alle samfundslag. Lidt hverdagsaktivisme er kun god adspredelse for ham, som er typen, der med knusende ro går i gang med lidt af hvert - også i almenvellets navn.

Verner Rye rensede ikke facaden i bund.

- Jeg har også virket som vicevært i ejendomme. Derfor ved jeg, hvor stort et arbejde det er at holde en stor bygning, og derfor kan jeg med et vis vægt kalde dette for noget svineri, siger han.

På papiret har Strandgade 29 'kun' stået tom siden 31-7 2017. Men det må være, da man fjernede det sidste papirklips, for reelt har bygningen stået helt eller delvist tom meget længere, idet Miljøstyrelsen på det tidspunkt havde boet i Haraldsgade længe.

Staten har tabt minimum 30 mio. kr.

Ifølge den såkaldte tomgangsliste fra Bygningsstyrelsen er Strandgade 29 kun en af mange tomme bygninger, som staten årligt mister i omegnen af 100 mio. kr. i indtægter på. Den tomme bygning i Strandgade 29 har alene kostet et tab på knap ti mio. kr. årligt - officielt altså 30 mio. kr.

Verner Ryes indsats blev hurtigt spottet og værdsat på Christianshavn. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Herregud. Det tog mig kun godt og vel halvanden time at rengøre vinduerne og pladerne under vinduerne på den del af facaden, som flest mennesker ser. Og mange christianshavnere bemærkede det med det samme. Mange henvendte sig for at spørge hvorfor, så derfor lagde jeg det på Facebook med overskriften 'Tilståelsessag'. På et øjeblik fik jeg over 120 likes. Min vinduespudsning med mere og fjernelsen af graffiti blev virkelig værdsat, fortæller Verner Rye.

For lille sag

Samme påskyndelse var der imidlertid ikke at hente i Bygningsstyrelsen. Efter at have ventet i adskillige dage uden at kunne få en kommentar ringede Ekstra Bladet hjem til direktør i Bygningsstyrelsen Rasmus Brandt Lassen, og det faldt ikke i god jord.

- Det er virkelig for lille en sag til, at jeg vil kommentere den i min ferie, fastslog direktøren.

Ekstra Bladet undskyldte naturligvis at have forstyrret med en positiv historie.

Bygningsstyrelsens pressetjeneste har oplyst, at Strandgade 29 vil undergå en modernisering i en ikke fjern fremtid, samt at Finanstilsynet forventes at flytte ind i 2022.