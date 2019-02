Vestager afviser tysk-fransk drøm om toggigant

Presset fra Tyskland og Frankrig har været stort og ret usædvanligt.

Men EU-Kommissionen har lukket ørerne for råbene fra Paris og Berlin og onsdag bekræftet, at en tysk-fransk drøm om at skabe en toggigant blokeres.

Ambitionen for tyske Siemens og franske Alstom har været at lægge arm på den globale scene med verdens største togproducent, kinesiske CRRC.

- Denne sammenlægning ville have resulteret i højere priser på signalsystemer, der skal skabe tryghed for passagererne, og den næste generation af højhastighedstog, siger Margrethe Vestager i afgørelsen.

Ikke villige

Siemens og Alstom har ikke været villige til at 'imødekomme bekymringer fra kommissionen', uddyber kommissæren.

Afgørelsen er som ventet. Både Margrethe Vestager og EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, har den seneste tid forsvaret de gældende regler for konkurrence.

De har været under massivt pres fra Tyskland og Frankrig. Den franske finansminister, Bruno Le Maire, sagde onsdag formiddag, at afgørelsen er en 'økonomisk fejltagelse'.

De to selskaber havde tilbudt at komme kommissionen i møde ved at foretage visse ændringer i planerne. Men det var ikke tilstrækkeligt.

Kommissionen har derfor, hedder det, 'blokeret aftalen for at beskytte konkurrencen i den europæiske togindustri'.