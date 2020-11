Vestager giver kæmpebøde til Kåre Schultz

Den israelske medicinalgigant Teva, der har danske Kåre Schultz som administrerende direktør, har sammen med firmaet Cephalon fået en bøde af EU's konkurrencekommisær, Margrethe Vestager.

Det oplyser kommissionen.

Bøden er på 60,5 millioner euro, svarende til 450 millioner kroner.

Kåre Schultz, der har fået tilnavnet 'Hard-Kåre', fordi han har stået bag flere større fyringsrunder, har tidligere stået i spidsen for danske Lundbeck, indtil han i oktober 2017 overtog tøjlerne i Teva.

Billigere produkt tilbageholdt

Teva og Cephalon har fået bøden for i fællesskab at tilbageholde en billigere version af Cephalons medicin mod søvnproblemer, kaldet modafinil, i flere år efter, at Cephalons patent var udløbet.

Teva overtog i 2011 Cephalon, men ifølge kommissionen indgik de to virksomheder aftalen, længe før de blev slået sammen.

- Det er ulovligt, hvis medicinalfirmaer bliver enige om at købe konkurrenter og holder billigere medicin ude af markedet. Selv når deres aftaler handler om patent-forlig eller andre tilsyneladende normale kommercielle transaktioner. Teva og Cephalons betal-for-forsinkelse-aftale skadede patienter og nationale sundhedssystemer ved at snyde dem for medicin til mere overkommelige priser, lyder det fra Margrethe Vestager.

Ifølge EU havde Cephalon haft patent på deres udgave af modafinil kaldet 'Provigil', og salget af medicinen stod i perioder for mere end 40 procent af virksomhedens samlede salg.

Trods store besparelser: Milliardunderskud

Fik usædvanlige fordele

Patenten udløb i 2005, men ifølge kommissionen indgik Cephalon en aftale med Teva, som havde et billigere produkt klar. De to virksomheder aftalte, at Teva tilbageholdte deres billigere produkt mod at de fik nogle kommercielle side-aftaler og nogle kontante betalinger.

Teva var inden aftalen trådt ind på det britiske marked med et produkt, der var 50 procent billigere end Provigil, men de trak sig igen, efter de havde indgået aftale med Cephalon.

Ifølge kommissionen betød aftalen, at Teva reelt var sat af sporet som konkurrent, hvilket altså banede vejen for Cephalons dyrere produkt. Kommissionen er ikke i tvivl om, at der var tale om en ulovlig aftale, idet Teva til gengæld modtog midler, de ikke ellers ville have fået.

Medicinalvirksomhed indgår forlig til 155 milliarder kroner

--------- SPLIT ELEMENT ---------