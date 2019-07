Vestagers toppost i fare

Vejen til magten er ikke altid sikker.

Det står klart, efter den tyske forsvarsminister, Ursula von der Leyen, er kommet med en ny udtalelse. Hvis hun bliver ny formand for EU-Kommissionen, vil hun nemlig ikke gøre Margrethe Vestager til første næstformand.

Den post skal i stedet gå til den forhenværende næstformand Frans Timmermans, skriver Jyllands-Posten.

- Jeg har foreslået, at Frans Timmermans bliver første næstformand for Europa-Kommisionen. Vestager vil være privilegeret næstformand - men ikke første næstformand, lød det fra von Leyen onsdag i en høring ifølge Marc Tarabella, der er belgisk medlem af Europa-Parlamentet.

Christel Schaldemose har bekræftet udtalelsen på Twitter.

Usikkerhed om formandsskab

Det er dog ikke sikkert, at det ender med at blive Ursula von der Leyen, der bliver formand for kommissionen. Hun er blevet udpeget som kandidat af regeringslederne af EU's medlemsstater, men hun skal stadig samle opbakning fra de forskellige grupper i parlamentet.

Der har været en del utilfredshed blandt parlamentsmedlemmerne, da de også har haft deres kandidater til formandsposten - her var både Margrethe Vestager og Frans Timmermans i spil.

Ud over at være enten første næstformand eller 'privilegeret næstformand' skal Vestager også have en almindelige kommissionspost, men det er endnu uvist, hvad hun ender med. I den forgangne periode var hun konkurrencekommissær.