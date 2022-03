Vestas sætter Ruslands-projekter på pause

Mens Vestas i sidste uge kun var villige til at stoppe for nye russiske handler, tager vindmøllegiganten nu konsekvensen af det stigende pres på vestlige virksomheder, der opererer i Rusland.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Vestas, at fire store vindmølleprojekter i Rusland nu sættes på pause.

Konkret har Vestas siden september 2021 været i gang med at opføre de fire vindmølle-parker Novoalekseevskaya, Grazhdanskaya, Ivanovskaya og Pokrovskaya, og det er altså dem, som nu stoppes midlertidig:

'Efter aftale med vores finske kunde bliver projekterne sat i bero,' skriver Vestas' presseafdeling i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

'Vi er på nuværende tidspunkt meget bekymrede for vores medarbejdere, og det er førsteprioritet for os nu. Vores aktiviteter i Rusland er selvfølgelig påvirket, og vi har valgt at stoppe al ny kommerciel aktivitet og installationsarbejde på vindmølleparker i Rusland indtil videre. Situationen udvikler sig hurtigt, og vi vurderer løbende, hvilken påvirkning krigen og sanktionerne kan have for Vestas.'

Fabrikkerne fortsætter indtil videre

Udover de fire vindprojekter opererer Vestas også på to fabrikker i Rusland, der producerer vindmøllevinger og såkaldte naceller.

Her vil Vestas dog ikke trække stikket med det samme.

Til Ekstra Bladets spørgsmål om hvorvidt Vestas vil fortsætte produktionen på de russiske fabrikker, svarer Vestas:

'Situationen udvikler sig hurtigt, og vi vurderer løbende vores aktiviteter. I takt med, at projekterne sættes i bero, ser vi også på en nedtrapning af produktionen.'

Russisk bank bag ordrer

De fire russiske projekter blev bestilt af energifonden WEDF i september sidste år. Fonden var et samarbejde mellem den finske energivirksomhed Fortum og det russiske nanotek-selskab Rusnano.

Men i januar ændrede fondens struktur sig, så Rusnano hoppede fra, og Fortum indgik i stedet et samarbejde med den russiske storbank Gazprombank. Det oplyste Fortum i en meddelelse 18. januar.

Det er altså bestillingerne fra det finsk-russiske samarbejde, som Vestas nu sætter en midlertidig stopper for.

Stigende pres

Efter Ruslands invasion af Ukraine har flere store danske virksomheder taget afstand fra Rusland og deres egne kommercielle forbindelser i landet. Blandt andet har Jysk valgt at lukke sine russiske virksomheder, og Mærsk har stoppet for al ny aktivitet i Rusland, selvom rederi-giganten dog fortsat har ordrebogen fyldt frem til juli .

Vestas meldte selv ud onsdag sidste uge, at man ville stoppe for 'al ny kommerciel aktivitet i Rusland for nuværende'. Men efter et stigende pres - og henvendelse fra Ekstra Bladet - er vindmøllegiganten altså nu gået skridtet videre.